Vicenza heart of Venice? Piovono polemiche sul video lanciato dalla Provincia berica

"Cosa significa che Vicenza è il cuore di Venezia? Caso mai lo sarà del Veneto … E da quando i Castelli di Montecchio sono lo Skyline del capoluogo lagunare? Inoltre, i sottotitoli (in inglese) sono infarciti di errori marchiani, mentre il lessico sembra frutto di una traduzione meccanica e non professionale. Ecco, direi che oltre all’“Esattezza”, ciò di cui più si sente la mancanza è proprio la professionalità", questa la riflessione avanzata dal consigliere comunale Ciro Asproso in merito al video diffuso in questi giorni per rilanciare un territorio colpito dal Coronavirus e dalla psicosi ad esso collegata.

Chi si occupa di scrittura e più in generale di divulgazione, sa che per apprendere le regole di una buona comunicazione uno dei testi che ancora oggi risulta fondamentale è “Lezioni americane” di Italo Calvino. Nel capitolo dedicato all’Esattezza egli scrive: “Per me esattezza significa tre cose: un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato, l’evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili (icastiche), un linguaggio il più preciso possibile, come lessico e come resa delle sfumature, del pensiero e dell’immaginazione”.

"Tutto ciò considerato si chiede - sottolinea Asproso - Con quale criterio si è individuata l’Agenzia che ha prodotto il Video? Quanto è costato? Chi ha la responsabilità di supervisionare i messaggi istituzionali di Comune e Provincia? Perché non si è intervenuti a correggere gli errori prima della divulgazione in rete? Come si intende porvi rimedio?"