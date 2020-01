Novità in Consiglio comunale: Pellizzari e Barbieri passano a Fratelli d'Italia

Il Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Comune a Vicenza si arricchisce di due nuovi consiglieri: Patrizia Barbieri e Andrea Pellizzari.

I due consiglieri di maggioranza, rispettimente Lega e Lista Rucco, venerdì mattina hanno ufficializzato il passaggio. "Il lavoro capillare sul territorio vicentino - sottolinea in una nota la sezione vicentina del gruppo politico - svolto alacremente dal Coordinatore provinciale Vincenzo Forte, ha portato il nostro Partito anche in provincia di Vicenza e in città ad essere fortemente attrattivo, con la creazione di nuovi circoli territoriali e con l'adesione di molti amministratori al nostro progetto politico. Stiamo vivendo una fase propositiva e di forte spinta propulsiva e lo dimostra il sempre crescente interesse per il nostro partito".

"Prendo atto del fatto che all'interno della mia maggioranza ci sono degli spostamenti con consiglieri che passano da un gruppo all'altro - ha dichiarato il primo cittadino Francesco Rucco - ciò, ovviamente, non preclude che si continui a lavorare sui punti del programma elettorale e gli obiettivi programmatici che ci siamo prefissati".

"Ritengo che la cosa più importante sia continuare ad impegnarsi per il bene della città e dei suoi cittadini come abbiamo fatto finora - conclude -Avevo già convocato un incontro che si terrà a breve con i responsabili regionali e provinciali delle liste e dei partiti politici che mi sostengono, per ribadire le linee programmatiche e proseguire unitariamente nel cammino per portare a termine tutti quei progetti e quelle opere che Vicenza ci chiede e si aspetta vengano realizzate".