Viabilità in Corso Fogazzaro, Rucco: «Decisione a breve»

La decisione definitiva sulla viabilità di corso Fogazzaro è ormai imminente. Mercoledì mattina il sindaco Francesco Rucco ha presentato i dati della sperimentazione che nel pomeriggio sono stati illustrati alle associazioni dei residenti e dei commercianti coinvolte nella vicenda. La settimana prossima l'argomento sarà oggetto di discussione in commissione consiliare territorio. Poi sindaco e giunta decideranno se confermare in via definitiva o meno la ztl a fasce orarie applicata in questi sei mesi.

«La nostra decisione – ha detto il sindaco Rucco - discenderà esclusivamente dall'analisi oggettiva dei dati della sperimentazione. Anche per questo penso sia giusto stigmatizzare il comportamento di chi, senza nemmeno vivere o lavorare lungo corso Fogazzaro, ha strumentalizzato la vicenda come se questa strada si fosse improvvisamente trasformata in una tangenziale. A prescindere dalla decisione definitiva, che in ogni caso contemplerà il mantenimento della ztl nei giorni festivi, sottolineo che quella via ha bisogno di eventi e del passaggio del gran numero di persone che parcheggia al Fogazzaro. Sul primo fronte l'impegno dell'amministrazione è noto e proseguirà. Rispetto al secondo, ho avviato un dialogo con la parrocchia dei Carmini per lo studio di un percorso pedonale che colleghi direttamente il corso con il parcheggio di Aim».

IL DOSSIER DEL COMUNE

Il dossier raccolto durante la sperimentazione riguarda transiti e sosta registrati dal Comune, rumore rilevato da Arpav, grado di soddisfazione dei commercianti registrato a fine maggio e a fine agosto da Confcommercio. Dai dati forniti emerge che, per quanto riguarda il passaggio dei veicoli, la media giornaliera dei transiti dall'avvio della sperimentazione è risultata di 113 veicoli, compresi quelli di residenti, commercianti e professionisti che lavorano in zona e sono quindi sempre autorizzati al passaggio. Il dato scende a 99 mezzi se si escludono dal conteggio i giorni festivi, in cui la strada ritorna a traffico limitato.

Sul fronte della sosta, riordinata con il rifacimento della segnaletica orizzontale della pista ciclabile proprio in occasione della sperimentazione, nei sei mesi sono stati emessi 163 ticket. Quanto al rumore, durante l'apertura al traffico veicolare Arpav non ha rilevato variazioni significative dei valori che rispettano sempre i limiti di legge. Infine, dal confronto tra i questionari somministrati ai commercianti di corso Fogazzaro da Confcommerio a fine maggio e a fine agosto emergono un aumento del numero di negozianti soddisfatti per la riapertura al traffico (passa dal 37% al 51%); un aumento del numero di negozianti che ha rilevato effetti positivi (dal 37% al 50%); una sostanziale conferma nell'osservazione dell'apprezzamento della sperimentazione tra la clientela (apprezzamento dal 42% al 36%; indifferenza dal 18% al 20%; contrarietà dal 40% al 44%); aumentano i commercianti che rilevano un maggior passaggio di persone (dal 28% al 47%) e che segnalano un aumento della clientela (dal 24% al 41%); in relazione infine all'andamento del volume d'affari, chi lo dichiara in aumento passa dal 28% al 36 %, chi lo ritiene invariato passa dal 31% al 41%, chi rileva una diminuzione scende dal 42% al 23%.

LE IMPRESSIONI DEI COMMERCIANTI

In Corso Fogazzaro rimane la spaccatura netta tra i commercianti che vorrebbero mandare in pensione la sperimentazione e quelli che invece sono soddisfatti del risultato raggiunto. Tra le ragioni che portano i primi, la principale è la dimunizione di clienti da quando è stata aperta a tutti la Ztl, esattamente l'opposto dei favorevoli che parlano invece di un aumento dei flussi nei loro negozi. La decisione del Comune è prevista per la settimana prossima.