Comunali a Vicenza, su BPVi Rucco e Di Bartolo post gemelli contro Dalla Rosa

Se l'alleanza non andrà in porto in parlamento, centro-destra e Movimento 5 Stelle si sono trovati d'accordo a Vicenza, nella critica alle dichiarazioni sulla Banca Popolare di Vicenza del candidato sindaco del centro sinistra, Otello Dalla Rosa.

In due post quasi gemelli, Francesco Rucco e Francesco Di Bartolo hanno entrambi stigmatizzato l'atteggiamento di Della Rosa, che ha proposto l'isituzione di uno sportello di supporto per gli azionisti danneggiati, pubblicando foto che ritraggono il sindaco uscente Achille Variati e il suo vice, Jacopo Bulgarini d'Elci, in atteggiamenti cordiali con Gianni Zonin, poco prima del crack. Entrambi gli amministratori hanno parlato dal palco durante l'evento per il lancio della campagna elettorale del vincitore delle primarie.

Il post di Rucco

“Dieci anni a Palazzo Trissino, ma loro non sanno nulla sulla Banca Popolare, anzi, sono addolorati e vicini ai risparmiatori, che ora promettono di aiutare, non si è ben capito come. Il PD, un partito da sempre vicino alle banche e non ai risparmiatori. Mi chiedo come si possa parlare di essere dalla parte dei cittadini...”

Il post di Di Bartolo

Ci copiano le idee. Adesso il candidato sindaco del PD va dicendo che sarà "al fianco dei risparmiatori traditi istituendo un servizio di supporto al sindaco e ai cittadini per seguire da vicino i processi". Per non dimenticare e per meglio capire da che parte è stato il PD vicentino ecco una carrellata di fotografie

Le foto