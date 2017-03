Vicenza, motorizzazione sotto organico: incontro al Ministero dei Trasporti

Possibile svolta per la motorizzazione civile di Vicenza dopo l'incontro tenutosi venerdì a Verona tra il coordinatore regionale della Confarca, Christian Filippi, la consigliera regionale del Pd, Alessandra Moretti, ed il viceministro ai Trasporti Riccardo Nencini.

Il tanto atteso ampliamento dell’organico sarà infatti uno dei temi di cui si discuterà la prossima settimana a Roma durante un incontro che si terrà negli uffici del dicastero. Gli uffici vicentini da tempo lamentano un organico ridotto a 35 unità a fronte delle 60 richieste per il rinnovo delle pratiche per le patenti, molte delle quali in arretrato da mesi.

“È stato un primo incontro molto proficuo – dichiara Filippi – Siamo molto fiduciosi che siano riconosciute le difficoltà oggettive con le quali ci scontriamo ogni giorno e che insieme si possano trovare le soluzioni più idonee".