Primo giorno della XVIII Legislatura: chi sono i deputati e i senatori vicentini

Si riparte da zero. E' stallo sulle presidenze delle Camere nel giorno dell'apertura della diciottesima legislatura e delle prime votazioni di Camera e Senato per i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. Il summit serale al gruppo M5s di Montecitorio promosso da Luigi Di Maio fra i presidenti di tutti i gruppi parlamentari (oltre ai Cinque Stelle, Pd, Fi, Lega, Fdi e Leu) è andato a vuoto. Forza Italia si è rifiutata di affrontare il tema dei nomi dei nuovi presidenti sottolinenando che questo "devono farlo i leader".

Nelle prime votazioni in programma stamattina a Montecitorio e palazzo Madama, quando per l'elezione sarebbero richieste larghissime intese che facciano superare i voti di due terzi del nuovo Parlamento, ci sarà una pioggia di schede bianche al posto delle auspicate fumate bianche. Le decisioni sulle indicazioni di voto (in caso di assenza di larga inetesa la scelta è fra schede bianche, candidati di bandiera, mancata partecipazione al voto) saranno prese in nuove assemblee dei nuovi gruppi parlamentari più o meno tutti convocati fra le 9 e le 10 di domattina. Fico in pole per la presidenza della Camera, resta il rebus Senato: no dei 5 Stelle a Romani La chiave dello stallo è il rifiuto ribadito dai Cinque Stelle a un confronto diretto Luigi Di Maio-Silvio Berlusconi, a fronte dei ripetuti colloqui e contatti fra Di Maio e Salvini. E fra Di Maio e gli altri leader dei partiti.

