Censimento nomadi, PRC: "Grave e raccapricciante"

"Il messaggio di Salvini è grave e raccapricciante, ricorda tempi bui di origine nazista. Si sa ora l'Italia ha un ministro degli interni razzista, ma quello che è grave è la crescita, tra i cittadini italiani e stranieri, dell'intolleranza nei confronti degli oppressi e di chi si trova in una situazione di disagio dovuta a diversi fattori."

E' il commento della segretaria di Rifondazione Comunista Irene Rui.

"Il dietrofront di Salvini è solo perché gli è stato fatto notare che come ministro non può essere fuorilegge e incostituzionale, ma nel frattempo ha aizzato la gente contro le minoranze. Censire i quartieri rom o sinti, è già stato fatto dalle amministrazioni comunali in modo trasversale. Il Porrajmos per queste minoranze non è mai finito. Spesso le autorità illegalmente, hanno usato il metodo coercitivo della schedatura, per cui l'Italia è stata più volte condannata. Salvini dai censimenti comunali scoprirà che molti rom (si parla di rom e non di sinti) non risiedono in aree aperte se non quelli che sono stati costretti per emergenza abitativa", prosegue.

"Per quanto riguarda la condizione in cui vivono anche i bambini, è dovuta non alla volontà dei genitori, ma allo status in cui le varie istituzioni costringono queste persone, spesso al nomadismo. Si spera che il censimento non abbia lo scopo di togliere i figli ai genitori, come fecero, per esempio, gli svizzeri con i nostri migranti. O di costringerli ad immigrazione. Poiché quelli provenienti dalla Serbia e Croazia, non hanno più la cittadinanza in quei paesi. Sono profughi a vita. Noi difenderemo sempre i diritti degli ultimi e degli oppressi e non possiamo accettare che un ministro si ponga come Nerone a decidere chi abbia il diritto di vivere e chi no. Chi abbia il diritto di parlare e di godere dei diritti civili e chi no.