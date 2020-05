Caso acido solfidrico, il sindaco interpella l'Ulss 8

Dopo l'approfondimento pubblicato ieri da Vicenzatoday.it sullo stato dell'aria nel distretto della concia dell'Agno-Chiampo si muove l'amministrazione comunale di Arzignano che oggi 29 maggio ha indirizzato all'Ulss berica una lettera del sindaco Alessia Bevilacqua. Una lettera, pubblicata anche sulla bacheca elettronica del comune, in cui si chiedono delucidazioni proprio in relazione alla qualità dell'aria dal momento che i report della agenzia ambientale della Regione Veneto pubblicati da Vicenzatoday.it parlano di situazione molto critica per quanto concerne la presenza di acido solfidrico. Bevilacqua nella missiva indirizzata alla Ulss 8 (e che porta pire la firma dell'assessore alla ecologia Giovanni Fracasso) sottolinea che poiché la legge nazionale identifica i sindaci quali ufficiali di governo in materia di salute pubblica per il territorio municipale di competenza e proprio perché è ai sindaci che spetta l'assunzione di eventuali provvedimenti, chiede alla azienda sanitaria «più dettagliate informazioni sul tema». Bevilacqua non lo dice espressamente ma dai rumors che trapelano da piazza Libertà la giunta pare non abbia preso benissimo il fatto di non essere stata informata dello stato di rischio per la saluta del comprensorio che lo scorso anno era stato descritto in una missiva indirizzata al comune di Zermeghedo.

