Casa Pound in due consigli comunali con la Lega

Per la prima volta Casa Pound piazza due consiglieri comunali in provincia di Vicenza e lo fa tramite la lista della Lega a Grisignano e in una lista civica ad Arcugnano.

Nel primo comune è stato eletto Luca Vitale, che siederà tra i banchi dell'opposizione:

Voglio ringraziare quanti mi hanno permesso di raggiungere questo straordinario risultato, i 46 che scrivendo il mio nome sulla scheda hanno fatto sì che il nostro comune possa avere finalmente un sovranista dentro le istituzioni. Ora inizia davvero la mia battaglia a difesa del nostro paese, con bene in mente un modello di comunità fatto di radicamento e lavoro. Ci si vede nella mischia, ci si vede in consiglio comunale!

Ha dichiarato il meccanico 33enne, padre di famiglia.

A livello nazionale, sono stati sessantatré consiglieri comunali eletti al primo turno da CasaPound Italia nella tornata di amministrative che si è appena conclusa. In particolare, fa sapere il movimento della Tartaruga frecciata, 26 sono stati eletti in Lombardia; 18 in Piemonte; 5 in Abruzzo; 4 in Emilia Romagna; 2 rispettivamente in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Veneto; 1 in Calabria e 1 in Puglia.

"Nonostante il risultato deludente delle Europee - sottolinea Cpi in una nota -, CasaPound ha tenuto bene nel voto locale, con 63 consiglieri già eletti al primo turno e molti altri che potrebbero entrare dopo i ballottaggi del 9 giugno. Tra i risultati raggiunti nei Comuni sopra i 20.000 abitanti, da segnalare il 2,6% di Ascoli e Orvieto, il 2,5 di Osimo, il 2,2 di Casale Monferrato, il 2,1% di Monsummano, il 3,5% di Massarosa".