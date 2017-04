Cappelletti (M5S) a Padoan: "Chiarezza su fusione Aim-Agsm"

Il senatore M5S Enrico Cappelletti interroga il Ministro Padoan chiedendo "delucidazioni in merito all'operazione di fusione tra le due multiutility venete, Aim e Agsm; in particolare quali siano le ragioni per cui si stia procedendo così frettolosamente e per quale motivo la fusione debba avvenire necessariamente negli ultimi scampoli dell'amministrazione comunale veronese, prima delle elezioni dell'11 giugno".

Nell'interrogazione parlamentare si chiede anche "il motivo per cui Aim Vicenza, società di proprietà del comune, abbia negato ai consiglieri comunali l'accesso agli atti relativi allo studio, effettuato dall'advisor di Aim, sui possibili scenari dell'aggregazione con altre multiutility".

Per Cappelletti lo studio dovrebbe essere di "pubblico dominio" e il senatore sottolinea come "un'operazione così rilevante e delicata debba avvenire nella quanto più possibile trasparenza e diffusione di informazioni agli utenti circa le ricadute sui servizi erogati".

La fusione e la successiva quotazione in borsa, secondo il politico, potrebbero comportare un indebolimento del ruolo della pubblica amministrazione nell'erogazione dei servizi e aprire la strada alla loro privatizzazione. "Inoltre - aggiunge Cappelletti - la gestione di partecipazioni quotate, insieme ad altri soci di minoranza, potrebbe non fornire il miglior servizio al minor costo per i cittadini, ma puntare al profitto e alla creazione di valore per gli azionisti, a scapito della qualità del servizio".