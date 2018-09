Campo Marzo, il sindaco Rucco rilancia e potenzia il presidio fisso

Pugno duro contro il degrado a Campo Marzo. Il sindaco Francesco Rucco ribadisce la posizione già annunciata a inizio mandato e concretizzata con l’istituzione di un presidio fisso della Polizia locale.

Oggi, alla luce di un video pubblicato su facebook che ritrae un ragazzo mentre si infila un ago nel braccio a due passi da una giostra per bambini, Rucco conferma e rilancia: “avevamo detto che avremmo sperimentato la presenza di un presidio fisso per tre settimane, che scadono il 14 settembre. Ne stiamo verificando l’utilità, gli stessi cittadini ci dicono di percepire maggiore sicurezza, quindi non solo prolunghiamo la sperimentazione, ma potenziamo il presidio con la presenza di due pattuglie al pomeriggio”.

Una decisione presa a seguito della giunta straordinaria convocata questa mattina per un confronto con il comandante dei vigili Cristiano Rosini, per fare il punto sull’attività che gli agenti stanno svolgendo a Campo Marzo e per capire come si possono prevenire episodi di degrado legati alle sostanze stupefacenti.