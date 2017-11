Baggio premiato a Caldogno, esplode la polemica: "Operazione elettorale alle spalle del campione"

Roberto Baggio compie 50 anni è tutti lo premiano. Bene. E' stato un grande calciatore, un genio del pallone, che ha portato i colori della nazionale italiana in giro per il mondo e di fatto ha promosso il nostro territorio a partire da Caldogno. Bene. Anche Sindaco e consiglieri comunali di Caldogno se lo portano a cena e lo premiano banalmente! Ma perché il comune di Caldogno ha invitato pochi intimi ad una cena in cui ha premiato il campione con una targa ricordo? Non si poteva con la sua complicità trasformare l'evento in un momento di raccolta fondi o di conforto per persone svantaggiate? Roberto Baggio non si sarebbe sottratto a una tale complicità.

Così Radio Caldogno su Facebook, criticando aspramente l'evento avvenuto nei giorni scorsi.

"Io se fossi nel sindaco mi vergognerei un po' (forse anche un bel po')! - spiega il giornalista Francesco Brasco - E se fossi Roberto Baggio mi arrabbierei seriamente col sindaco, visto che si tratta politicamente di un'operazione realizzata solo per riguadagnare visibilità e credibilità da parte di un'amministrazione "in bilico"! L'immagine di Baggio sfruttata alla grande e a sua insaputa, per giuta a posteriori! Questo è imbarazzante, uno scivolo per la chiusura anzi tempo di un'amministrazione che fa acqua da tutte le parti!"