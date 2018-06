Elezioni amministrative, Mara Bizzotto: "La Lega ha trionfato nel vicentino"

“La Lega di Salvini vola in tutta Italia e soprattutto in Veneto, sia quando corriamo da soli sia quando si corre con il centrodestra unito. La conquista al primo turno di città come Vicenza e Treviso dopo anni di mal governo della sinistra è la conferma della bontà del nostro progetto politico e della leadership di Matteo Salvini che si afferma, anche in chiave governativa, sia dentro sia fuori il centrodestra. Perché la Lega vince sia dove è la forza trainante dell’alleanza di centrodestra sia dove si presenta da sola, come a Marostica”.

Lo dichiara l’europarlamentare vicentina Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo.

“Abbiamo trionfato in moltissimi Comuni del Veneto, e in provincia di Vicenza, oltre al capoluogo, abbiamo conquistato le piazze di Recoaro Terme, Castelgomberto e Marostica – continua l’eurodeputata Bizzotto – La vittoria di Marostica è quella dal più alto valore simbolico perché si tratta di una storica prima volta per la Lega nella famosa Città degli Scacchi e perché correvamo da soli contro tutti, contro il resto del vecchio centrodestra e contro il PD che candidava un big come il senatore Giorgio Santini.

Abbiamo vinto noi, con il nostro giovane candidato sindaco Matteo Mozzo, resistendo alle pressioni di chi ci voleva ingabbiare nei vecchi schemi del centrodestra e dimostrando che la Lega è l’unica vera forza di cambiamento”.