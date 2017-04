Alessandra Moretti nel mirino dei troll grillini: "Li denuncio"

Una valanga di insulti volgari, sessisti, irripetibili sulla pagina Facebook della democratica vicentina Alessandra Moretti. Il motivo? Una gaffe durante una trasmissione televisiva, che metteva in cattiva luce il governo 5 Stelle di Roma, prontamente denunciata da Grillo sul suo blog. Come già avvenuto, il popolo pentastellato si è scatenato inondando di post e messaggi la consigliera regionale.



Non è la prima volta che Moretti viene presa di mira sui social ma questa volta si tratterebbe di una vera e propria "azione squadrista, con una regia precisa dall’alto" e ha annunciato che agirà per vie legali. Pur ammettendo di aver confuso la morte di uno ascooterista a causa di un cinghiale in libertà con quella di un bimbo per il morso di ratto, la consigliera regionale considera gravissimi simili attacchi, spesso attuati da profili fittizzi (troll), e invita tutte le donne vittime dei leoni da tastiera a denunciare.