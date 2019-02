Albo delle prostitute, la proposta del Veneto

Il Consigliere Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) ha depositato il progetto di legge regionale n.28 "disciplina dell'esercizio della prostituzione". Oggi la legge viene discussa dalla commissione preposta per poi approdare in Consiglio Regionale.

Il Consigliere Guadagnini spiega come

"Era il 20 settembre 1958 quando venne istituita la legge che chiuse definitivamente le "case di tolleranza" nei fatti bandendo la prostituzione. Nonostante questo, oggi lavorano in Italia oltre 70.000 donne e quasi la metà immigrate. Di queste molte sono minorenni e altre 2000 sfruttate e alla mercé degli schiavisti. Il 65% di loro lavora in strada senza alcuna forma di protezione. Sono numeri che ci devono far riflettere di come questa situazione non sia più accettabile". Guadagnini prosegue poi ricordando come la "Corte di Cassazione ha dichiarato la prostituta una "libera professionista" con il diritto di ricevere giusto compenso e dovrebbe e di emettere fattura con PIVA. E la stessa Corte in un'altra sentenza ha dichiarato come la prostituzione tra adulti deve essere soggetta a tassazione poiché attività lecita. Ma ad oggi queste sentenze sono state totalmente disattese".