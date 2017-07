Aim Vicenza: Umberto Lago è il nuovo amministratore unico

È Umberto Lago il nuovo amministratore unico di Aim Vicenza Spa. Lo ha annunciato mercoledì pomeriggio in sala Stucchi a palazzo Trissino il sindaco Achille Variati insieme all’assessore alle risorse economiche e politiche del lavoro Michela Cavalieri. “Umberto Lago conosce l'azienda, è stato il mio assessore alle finanze e alle partecipate nel mandato precedente, è una figura seria, sicura, competente e penso che possa fare bene – ha dichiarato il sindaco Achille Variati –. Professore universitario, ha avuto esperienze amministrative a Vicenza ma anche a Rimini”.

Il sindaco ha poi ringraziato l'ex amministratore Paolo Colla "per il lavoro svolto con competenza, onestà, presenza continua e rapporto positivo con i vertici dell'azienda e le partecipate nei suoi 6 anni di mandato. Affiancato da Dario Vianello soprattutto negli ultimi tempi, Colla è riuscito a portare l'azienda in utile completando il suo secondo triennio con risultati positivi: Aim chiude il suo bilancio, infatti, con un risultato ante imposte di 15,8 milioni di euro e un utile netto pari a 9 milioni di euro. D'accordo con lui ho dovuto, mio malgrado, trovare un nuovo amministratore unico visto che lui stesso mi ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per dedicarsi alla sua salute. A lui faccio il mio augurio affinché possa riprendersi presto ringraziandolo per il lavoro svolto”.

IL CURRICULUM DI LAGO