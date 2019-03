Risiko utility venete, l'opposizione invoca la convocazione del Consiglio

Non più tardi di un mese fa il Sindaco, l’Amministratore unico e gli altri vertici aziendali affermavano solennemente davanti alle organizzazioni sindacali “qualsiasi ipotesi aggregativa coinvolgerà il gruppo nella sua interezza, con tutte le aziende che attualmente lo compongono, tutelando l’occupazione e le professionalità interne”. Invece ennesima giravolta. Si va verso il via libera allo spezzatino con le reti e l’energia in uscita dal controllo di San Biagio per essere conferite nel “polo” (quale ancora non si sa) veneto.