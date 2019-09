Achille Variati Sottosegretario all'Interno nel governo Conte bis

Nel vertice a Palazzo Chigi di venerdì mattina è arrivata l'intesa e il premier Conte ha chiuso la lista: 32 sottosegretari e 10 viceministri tra i quali spunta il nome di Achille Variati, ex sindaco di Vicenza, già presidente della Provincia e uomo del Pd.

Con Carlo Sibilia (M5S, riconfermato) è arrivata infatti la nomina di Variati quale sottosegretario all'Interno. I vice ministri saranno invece Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s).

Gli altri sottosegretari sono Andrea Martella (Pd) all'editoria. L'altro sottosegretario alla presidenza del Consiglio sarà Mario Turco (M5S), alla programmazione economica e investimenti. Sottosegretari ai rapporti con il Parlamento sono Simona Malpezzi, (Pd) e Gianluca Castaldi (M5S). Agli Esteri Ivan Scalfarotto (Pd); Manlio Di Stefano (M5S) e Riccardo Merlo (Maie, il Movimento per gli italiani all'estero, che ha votato la fiducia al governo giallo-rosso. Era già sottosegretario nel governo gialloverde). Agli Interni vanno Carlo Sibilia (M5S, riconfermato) e Achille Variati (Pd), ex sindaco di Vicenza.



Alla Giustizia Antonio Ferraresi (M5S, anche per lui una riconferma) e Andrea Giorgis (Pd). Agli Affari europei Laura Agea (M5S). Alla Difesa: Angelo Tofalo (M5S) e Giulio Calvisi del Pd. All'economia Alessio Villarosa (M5S) (riconfermato) Pierpaolo Baretta (Pd) e Cecilia Guerra (Leu). Al Mise Alessandra Todde (M5S), Mirella Liuzzi (m5s) , Gianpaolo Manzella e Alessia Morani (Pd). Alle Politiche agricole Giuseppe L’Abbate (M5S). All'ambiente Roberto Morassut. Alle infrastrutture Roberto Traversi (m5s) e Salvatore Margiotta (Pd). Al Lavoro Stanislao Di Piazza e Francesca Puglisi. All'Istruzione Lucia Azzolina e Giuseppe De Cristofaro (Leu). Alla Cultura Anna Laura Orrico (M5S) e Lorenza Bonaccorsi (Pd). Alla Salute la dem Sandra Zampa.

“A nome del gruppo regionale i migliori auguri di buon lavoro ai sottosegretari, e in particolare ai tre veneti - Uomini di cui conosciamo la competenza e che conoscono il Veneto”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso saluta la nomina della quadra di viceministri e sottosegretari, tra i quali figurano anche Pier Paolo Baretta, Andrea Martella e Achille Variati.

“In questo governo il Veneto c'è ed è ben rappresentato, in ruoli importanti per la sicurezza e gli enti locali, con Achille Variati, l'economia, con Pier Paolo Baretta, la comunicazione e la Presidenza del Consiglio, con Andrea Martella. A loro e agli altri veneti del Movimento Cinque Stelle che sono al Governo va il nostro augurio di buon lavoro perché si governa insieme, con un programma comune, per il bene del Paese”