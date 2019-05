Nel centro storico di Vicenza la natura si riprende la città

Si dice sempre che il benessere dell’ambiente vada salvaguardato perché, in fondo, è anche della nostra salute che parliamo. Tutto parte da lì, non c’è niente da fare: dalla natura, dagli alberi.

E allora, che alberi sia! Alberi, alberi e ancora alberi. Piantarne di nuovi per migliorare la qualità dell’aria e allo stesso tempo riqualificare le aree verdi sul territorio. Questo è l’obiettivo di Alì, il supermercato che migliora la vita. Un obiettivo portato avanti con costanza e convinzione negli anni e che nel 2019, anche grazie all’iniziativa “Dona un albero all’ambiente”, si propone di mettere a dimora più di 10.000 nuovi alberi sul territorio veneto ed emiliano, in collaborazione con enti locali e provinciali.

Un gesto concreto, dunque, a cui Alì invita tutti a partecipare nel modo più semplice e senza il minimo sforzo: facendo la spesa. Acquistando i prodotti sponsor segnalati a scaffale e raggiungendo la quota di 500 “Crediti Natura”, infatti, puoi donare anche tu un albero all’ambiente. L’iniziativa è valida non solo in tutti i punti vendita Alì o centri Alìper, ma anche online, dove si può seguire tutto in tempo reale, in quanto è possibile visualizzare la mappa aggiornata delle piantumazioni e il contatore, che oggi mostra di aver già raggiunto e ampiamente superato la quota di 10.000 alberi. Per partecipare basta registrarsi sul sito o, se già registrati, accedere con i propri dati ad Alì&You e ovviamente fare la spesa. Il resto vien da sé: al raggiungimento di 500 “Crediti Natura” un albero potrà essere regalato al mondo.

Alì però, da sempre impegnato e molto attento alle questioni ambientali, non si ferma qui e, a questa iniziativa a cui si dedica in maniera continuativa, ne aggiunge un’altra, allestendo nel centro storico di Vicenza, in Piazza Biade, un Temporary Park, un’area verde, sicura e attrezzata, tutta da vivere a contatto con la natura. Ad accogliere i visitatori ci saranno una serie di eventi, laboratori, manifestazioni, spettacoli e animazioni, che fino al 2 giugno verranno organizzati nel Parco Temporaneo firmato Alì. Per i più piccini non mancheranno poi palloncini, truccabimbi e tanti simpatici gadget.

Insomma, Alì crede nell’ambiente e nei propri clienti impegnandosi ogni giorno per ridare il giusto valore alla natura, anche in contesti urbani, e offrire a tutti un nuovo modo di vivere gli spazi come dimostrato nell'utilizzo di materiali innovativi per la realizzazione dei nuovi punti vendita le cui coperture sono costituire da tabelle fotoattive che ripuliscono l'aria come fanno gli alberi.