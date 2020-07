Con l’imprevisto sempre dietro l’angolo, tutelare il proprio reddito è una scelta previdente

È proprio vero, quando meno te lo aspetti... ecco che arriva l’imprevisto! E si sa, un imprevisto, per sua natura, non avvisa e spesso non lascia scelta. I fatti degli ultimi mesi ce lo hanno dimostrato in tutta la loro criticità. In alcuni casi, l’imprevisto “pandemia” ha semplicemente modificato abitudini e stili di vita, in altri ha letteralmente posto la persona davanti alle proprie scelte di vita, mettendo in crisi un’intera esistenza o un futuro fatto di progetti, ambizioni e certezze.

Davanti a tali incognite, che possono andare a intaccare dinamiche familiari e lavorative consolidate, diventa dunque necessario tutelarsi e coprirsi le spalle, mettendo innanzitutto al riparo ciò che ci dà da vivere: la nostra capacità di produrre reddito.

Il modo più semplice per prevenire e affrontare a testa alta queste situazioni, che possono riguardare perdita del lavoro, infortuni o malattie debilitanti, è la stipula di una polizza assicurativa che copra tali evenienze e che sia in grado di garantire un’entrata certa anche in momenti così delicati e incerti.

Formula Tutela Reddito è una delle polizze più apprezzate sul mercato. Pensata da BCC Assicurazioni e proposta dalla Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, si rivolge alle famiglie previdenti che fanno progetti di vita (una nuova casa, un investimento professionale, figli, ecc.) mettendosi però al riparo da eventi imprevisti.

Si tratta di un contratto di assicurazione che, coprendo infortuni, malattie e perdite pecuniarie, consente di proteggere le proprie entrate e, di conseguenza, mantenere vivi e realizzabili progetti di vita o familiari già in essere. Due le possibili soluzioni tra cui scegliere:

PACCHETTO BASE

Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia (maggiore o uguale al 60%)

Decesso da Infortunio

Decesso da Malattia (opzionale)

PACCHETTO PLUS

In aggiunta alle garanzie previste nel pacchetto base, la versione Plus offre:

Perdita d’impiego (solo per lavoratori dipendenti)

Invalidità Totale Temporanea (solo per lavoratori autonomi)

Malattia grave (solo per i non lavoratori, KeyMan e dipendenti di aziende familiari)

Entrambe le versioni hanno durata annuale con tacito rinnovo e garantiscono la possibilità di determinare in fase di sottoscrizione:

Un’entrata aggiuntiva mensile a scelta tra 200,00 € e 1.000,00 €

Un capitale compreso tra i 10.000,00 € e i 200.000,00 €

Queste caratteristiche rendono Formula Tutela Reddito completamente personalizzabile e su misura, grazie all’efficace struttura modulare delle coperture e dei capitali, da scegliere in base alle proprie esigenze di vita e al proprio livello occupazionale. La possibilità di decidere anno per anno il rinnovo, pagando semplicemente il premio, è un’ulteriore garanzia di flessibilità a favore del contraente. Senza contare, poi, che la polizza può essere affiancata a Piani di Accumulo o Fondi Pensione Aperti che danno un rendimento per la creazione di un piano personale di risparmio.

E allora, visto che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, perché non anticiparlo sin da ora? Saperne di più sull’offerta Formula Tutela Reddito e ottenere una consulenza sulle soluzioni più in linea con le proprie esigenze di protezione è facile: basta chiedere di essere ricontatti da un consulente della Cassa Rurale e Artigiana di Brendola e fissare un appuntamento in una delle 30 filiali presenti sul territorio delle province di Vicenza e Verona.

Ricevere un sostegno economico concreto può aiutare a prevenire e superare i momenti bui della vita e a guardare con ottimismo e in maniera più serena al proprio futuro.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com e presso gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.