Banche di credito cooperativo: quali i vantaggi per chi si associa?

Conti correnti, investimenti, finanziamenti, mutui, assicurazioni. Tutti sappiamo cosa sono eppure, in un modo o nell'altro, non li comprendiamo mai abbastanza. Pensiamo sempre che la banca di turno ci stia fregando, inserendo qualche postilla di difficile interpretazione che, prima o poi, si ritorcerà contro di noi!

Nonostante quest'aura di perenne sospetto, questi servizi sono indispensabili... e allora sarà bene capirne (finalmente) di più! In fondo, parlare di conti correnti, investimenti, finanziamenti, mutui o assicurazioni, significa parlare di noi, della nostra vita.

Insomma, le banche, un servizio lo offrono e lo fanno con professionalità. I nostri pregiudizi, e la percezione che ne abbiamo, derivano dal fatto che, in definitiva, si tratta di aziende e, come tutte le aziende, puntano agli utili. C'è dunque il rischio, per i semplici correntisti, di diventare altrettanti semplici numeri che affollano i database, c'è il rischio di non vedere soddisfatte alcune esigenze particolari. E allora, non basta diventare un correntista qualunque, non basta neanche diventare correntista di una banca qualunque perché, una banca qualunque, si occuperà di noi, delle nostre esigenze, e del territorio in cui viviamo, solo in modo superficiale.

Eppure, un sistema per avere di più dalle banche esiste ed è quello di diventare socio del proprio istituto di credito. Per contribuire al benessere della propria comunità, la nostra scelta si orienta verso le banche di credito cooperativo, che hanno il vantaggio di essere più presenti e vicine al territorio di competenza, contribuendo al suo sviluppo e benessere in maniera attiva. In qualità di soci diventiamo così parte integrante del gioco, riuscendo a sfruttare appieno le tante opportunità e i vantaggi riservati a chi, nella banca, ci mette del proprio.

Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola , del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea , non è da meno. L'istituto di credito cooperativo vicentino, nel sostenere l'economia reale, pone sempre - e necessariamente - al centro della propria attenzione le persone, più che il profitto, realizzando benefici mutualistici nei confronti dei soci, dei clienti e della comunità, servendo principalmente le famiglie e le piccole-medie imprese che si affidano ad essa proprio in virtù del suo radicamento territoriale.

In qualità di soci, questi benefici vengono naturalmente amplificati, potendo sfruttare condizioni agevolate su tutti i servizi e i prodotti offerti tipicamente dalla banca e pensati per poter soddisfare ogni tipo di esigenza. Ci sono conti correnti, ad esempio, targhettizzati ad hoc su pensionati, donne imprenditrici, giovani e aziende di diverse dimensioni e necessità operative. Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola offre la possibilità di accedere a prestiti, finanziamenti e mutui agevolati e con pagamenti più o meno flessibili a seconda delle esigenze, così da poter realizzare piccoli e grandi progetti di vita. Particolare attenzione è data soprattutto a chi orienta le proprie scelte private o aziendali verso iniziative ecosostenibili di qualunque natura: dal voler ridurre i consumi energetici con l'utilizzo di fonti rinnovabili o con interventi di efficientamento energetico a casa o in azienda, fino alla decisione di convertirsi alla mobilità elettrica, non solo acquistando bici, moto e vetture elettriche, ma anche installando colonnine di ricarica.

Anche le possibilità di investimento, con Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, sono varie e tagliate in modo flessibile sulle più diverse necessità personali, tanto da consentire l'impegno di capitale in fondi comuni, fondi etici o in polizze d'investimento assicurativo sicure e trasparenti. L'istituto offre poi soluzioni di previdenza complementare, così come un'ampia gamma di possibilità assicurative tutte da valutare con l'aiuto dei consulenti in filiale: polizze auto e moto, polizze sul capitale umano, su reddito e finanziamenti o, ancora, sugli immobili (sia privati che commerciali).

Il socio beneficia di condizioni economiche più vantaggiose rispetto al normale cliente, oltre alla possibilità di sfruttare convenzioni privilegiate con operatori di diversi settori (utility, shopping online, editoria, teatro...) e partecipare a iniziative comunitarie (viaggi, visite guidate alle mostre, concerti gratuiti …). Una particolare attenzione è rivolta alle giovani famiglie; proprio a loro, ad esempio, è offerto un pomeriggio allo stadio per la partita Vicenza/ Arzignano Valchiampo di domenica 8 marzo, oltre alle Borse di studio e Premi Scolastici al merito.

Per diventare socio di Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola si possono sottoscrivere quote sociali in tre diverse misure, decisamente alla portata di tutti:

10 azioni dal Valore Nominale di 5,16 € per i giovani soci (18-35 anni), per un totale di 51,60 €;

dal Valore Nominale di 5,16 € per i giovani soci (18-35 anni), per un totale di 51,60 €; 50 azioni dal Valore Nominale di 5,16 € per le persone fisiche o ditte individuali, per un totale di 258 €;

dal Valore Nominale di 5,16 € per le persone fisiche o ditte individuali, per un totale di 258 €; 100 azioni dal Valore Nominale di 5,16 € per le aziende, per un totale di 516 €.

Vuoi diventare socio della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola? Chiedi in filiale maggiori informazioni!

Gallery