Natale anni 80 al Jazzercise

NATALE di BENEFICENZA al JAZZERCISE VICENZA NORD FITNESS CENTER Sabato 14 Dicembre, al Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center, in Via Saviabona 106 a Cavazzale - Vicenza, si terrà l’ormai tradizionale evento benefico di Natale. Per il tema della settima edizione è stato scelto “Fitness anni 80”. Gli allievi e gli istruttori del primo Jazzercise Center aperto in Italia sono già in fibrillazione per prepararsi ad un mattinata all’insegna del divertimento e della solidarietà Quest’anno il Team d’istruttori del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center ha deciso di dare il suo contributo a favore “La Scalata di Vittoria” uno dei progetti sostenuti dall’associazione “Un naso Rosso per…” L’associazione “Un naso Rosso per…” Onlus nasce per concretizzare un sogno. Clown Margherito,il fondatore dell’associazione, da sempre attivo gratuitamente nelle corsie degli ospedali, ha in sé il desiderio incontenibile di tendere una mano a coloro che necessitano di un aiuto. Aiuto che si rivolge alle persone che sono in difficoltà economica o alle quali manca la voglia di sorridere. L’Associazione è composta da pochi membri che ne definiscono il direttivo e da molti claun volontari, chiamati non a caso Pagliacci del cuore, provenienti da varie realtà italiane di clownterapia. Vittoria, la protagonista di questo progetto, è bambina con una grande voglia di vivere ma che ha bisogno del nostro aiuto. Vittoria, dopo una nascita travagliata ha trascorso molte settimane in terapia La bimba, nonostante la mancanza di ottimismo dei medici, ha stupito tutti e dopo pochi giorni ha iniziato a respirare, cominciando la sua scalata alla vita. Nonostante molti problemi dovuti alle conseguenze di un’importante emorragia celebrale subita durante il parto e di una grave patologia al fegato, la piccola ha dimostrato fin da subito la sua grande forza di volontà ed ogni giorno sorprende i genitori ed i medici con piccoli progressi che, vista la sua situazione, sono davvero enormi. Per poter portare avanti questa sua scalata verso una vita sempre più autonoma, Vittoria ha bisogno di continue terapie e continui viaggi per raggiungere i migliori centri pediatrici d’Italia e non solo. Uno degli obiettivi è portare la bambina in un ospedale di Vienna specializzato nella terapia con l’uso di cellule staminali. Proprio per poter aiutare i genitori di questa piccola guerriera, gli istruttori del Jazzercise Vicenza Nord Fitness insieme agli istruttori di Jazzercise Cittadella e di Jazzercise Rosà, hanno deciso di dedicare la raccolta di questa stagione sportiva a “La scalata di Vittoria” Il primo momento solidale della stagione sarà l’ormai tradizionale evento benefico di Natale del Jazzercise Vicenza Nord Fitness Center di sabato 14 Dicembre. Il programma della speciale mattinata prevede come apertura un momento di spettacolo dedicato alla danza con i gruppi di “Gioco Danza” e di “Propedeutica alla Danza” della maestra Giulia Berdin. L’evento avrà il suo culmine con una speciale lezione di Jazzercise a tema “fitness anni 80”. Nel Center, trasformato per l’occasione, si respirerà l’atmosfera di quell’indimenticabile decade e tutti i partecipanti alla lezione saranno invitati a scatenarsi insieme agli istruttori del team del Jazzercise Vicenza Nord a ritmo delle intramontabili canzoni di quegli anni. L’evento sarà aperto a tutti coloro che avranno la voglia di passare una mattina speciale all’insegna dell’allenamento, del divertimento e della solidarietà. Vieni a scoprire i nostri allenamenti dedicati a tutti. Il Jazzercise Center offre attualmente ai suoi allievi più di 35 lezioni Jazzercise settimanali ed un servizio baby-sitting per le mamme che vogliono allenarsi portando con se i loro bambini. Ci sono lezioni al mattino, all’ora di pranzo, al pomeriggio ed alla sera e lezioni di Danza Classica specifiche per i più piccoli. Per maggiori informazioni sui corsi Jazzercise e sull’evento di Natale: JAZZERCISE VICENZA NORD FITNESS CENTER Via Saviabona106, 36010 Monticello Conte Otto Vicenza +39.0444.946752 Jazzercise.vi.nord@gmail.com GIUSEPPE SANDON Jazzercise Qualified Instructor Jazzercise International Presenter +39.349.5422336 giuseppesandon@gmail.com