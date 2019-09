Patenti per macchine agricole: quali servono e come ottenerle

Per guidare le macchine agricole o le macchine operatrici ci vogliono delle patenti speciali. Ma quali sono? E quali sono le normative del Codice della Strada da rispettare?

La patente di guida non basta per essere in regola, bisogna conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro.

Le patenti

Esistono tre tipi diversi di patente per poter guidare macchine agricole, e queste sono:

Patente A1 - il decreto legge (circolare N°4857 del 2013) cita la seguente frase: “Macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h’’. Nello specifico, la patente di questo tipo si può anche conseguire a soli 16 anni, ed è ritenuta idonea per condurre le macchine agricole e operatrici.

Patente B - consente di guidare tutte le macchine operatrici e anche, eventualmente, le macchine agricole che non compaiono nella lista delle macchine autorizzate dalla patente A1. Questo tipo di patente si consegue a 18 anni e permette, quindi, di guidare mezzi come ad esempio le trattrici e tutte le altre macchine agricole e macchine agricole operatrici senza limiti di dimensioni e di peso.

Patente C1 - questa patente è richiesta ed è indispensabile per guidare macchine operatrici eccezionali.

Le differenze

Le macchine agricole operatrici sono, ad esempio, le mietitrebbie, i mezzi di raccolta di prodotti agricoli e le trincee. Le macchine agricole, invece, sono i carrelli elevatori, le autogru e gli escavatori, ossia tutti quei mezzi impiegati sia in strada sia all'interno di un cantiere di lavoro.

Sanzioni del Codice della Strada

È importante essere in regola con la patente. In caso di controlli, il conducente dovrà affrontare il pagamento di una penale e in alcuni casi è previsto anche il fermo della macchina in questione per un massimo di tre mesi. Inoltre, chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente viene punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. Proprio questi commi introducono una sanzione amministrativa che parte da 5mila fino a 30mila euro. Inoltre, è importante sottolineare che se si viene fermati alla guida senza essere in possesso della patente una seconda volta nell’arco di due anni, scatta l’arresto fino a un anno.

La velocità è un altro fattore importante: questi mezzi non possono superare i 40 km/h.

