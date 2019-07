Noleggiare un furgone per lavoro o trasloco: scopri come funziona e prezzi

Potrai facilmente scegliere il tipo di furgone, il luogo, la data e l'orario previsti per il ritiro, permettendoti di ottimizzare al meglio i tempi di trasporto, avrai a disposizione un'ampia scelta di mezzi a noleggio, come quelli a 3 o 7 posti, o la possibilità del furgone a chilometri illimitati che permette di compiere grandi spostamenti in tutta tranquillità.

Se siamo costretti a cambiare casa, trasferirci in un'altra città, la macchina a volte non è sufficientemente per trasportare tutti i nostri oggetti. Se vogliamo concludere il trasloco in poco tempo, o fare un trasporto di merce l'affitto del van per un periodo di tempo limitato è la soluzione più rapida e conveniente.

Negli ultimi anni, non solo i privati, ma anche alcune ditte hanno deciso di ricorrere a questa alternativa, che comporta una serie di vantaggi economici e gestionali. Vediamo nel dettaglio come funziona.

La tipologia di veicolo viene, ovviamente, scelta in base alle specifiche esigenze dell’utente e il noleggiatore mette a disposizione un mezzo nuovo, di solito anche ben equipaggiato. Sono tante le situazioni in cui si può aver bisogno di noleggiare un furgone: sarà capitato a tutti, infatti, di organizzare un trasloco privato, trasportare merce per la propria azienda o sostituire temporaneamente il proprio mezzo in avaria.



QUALE FURGONE SCEGLIERE?

CAPACITA' DI CARICO

Una delle caratteristiche importanti per valutare quale sia il furgone più adatto alle vostre esigenze, è senza ombra di dubbio, la capacità di carico.

Meglio scegliere un veicolo con una capacità di carico leggermente superiore a quella stimata.

Se si hanno oggetti ingombranti fare attenzione alle misure: la lunghezza, la larghezza e l'altezza interna sono parametri da non sottovalutare.

Per eventuali necessità di trasporti particolari , sia per il tipo di carico (appenderie, carrelli porta attrezzi) o per la natura della propria attività ( trasporto merci deperibili, refrigerate) è necessario farsi fare un preventivo dalla ditta noleggiatrice per essere certi che tutto risponda alle nostre esigenze.

Peso e volume del carico inoltre sono elementi che determinano la scelta.

Lo stesso modello di furgone prevede diverse varianti con altezze e lunghezze differenti. Tanto è più grande il furgone, quanto è più facile caricare e trasportare merci voluminose, anche grazie alla presenza di porte laterali scorrevoli e porte posteriori, apribili fino a 270 gradi.

Dunque, quando optate per un furgone a passo corto, medio o lungo, sceglietelo in base a tutte le caratteristiche sopra citate.

RISPARMIARE SUI FURGONI A NOLEGGIO



Al contrario di quanto si possa immaginare, tale soluzione viene adottata da un gran numero di privati e aziende. Sono sempre di più coloro che optano per la scelta del furgone a noleggio, scegliendo una formula che riguarda il breve termine, complice soprattutto un evidente risparmio in termini di tempo e denaro.

Da sottolineare come siano le piccole imprese ad adottare tale strategia, magari impossibilitate nell'acquisto di questo mezzo di trasporto.

Per concludere si può affermare con tranquillità che l’utente noleggia un furgone quando ha la necessità di trasportare merce privata, come ad esempio può essere un trasloco.

Prezzi

C'è una vasta gamma di furgoni, per traslochi e trasporto merci a noleggio con prezzi a partire da 27 a 57€ al Giorno

Se lo prendi durante il weekend avrai delle offerte speciali.

Potrai facilmente scegliere il tipo di furgone, il luogo, la data e l'orario previsti per il ritiro.



Ecco a chi rivolgersi a Vicenza se si cerca un furgone a noleggio

Europcar



Hertz Vicenza



Amico blu Vicenza

Morini rent (anche furgoni frigo)

Vicenza autonoleggio (anche a ore)

Noleggio Furgoni Vicenza (da 32E.)