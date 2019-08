Cambia il tuo veicolo commerciale con il contributo della Regione

BANDO PER ROTTAMAZIONE VEICOLI COMMERCIALI

MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA

E’ stato approvato dalla Giunta regionale un bando, collegato alle diverse iniziative promosse per il risanamento dell'aria, che prevede contributi per le aziende micro, piccole e medie che intendano acquistare nuovi veicoli commerciali N1 e N2 con la contestuale rottamazione di mezzi di categoria fino a Euro3.

Nel dettaglio la delibera prevede diverse forme di contributo a seconda delle dimensioni dei vari mezzi arrivando fino a 10.000 euro per un nuovo veicolo elettrico, 8.000 euro per un ibrido, 7.000 per mezzi GPL.

"Cifre importanti, in alcuni casi anche superiori a quanto proposto dalle altre Regioni - aggiunge l'assessore - ma che abbiamo deciso di proporre al fine di dare un vero incentivo al cambio dei vecchi veicoli ad uso commerciale. Essendo in via sperimentale non è stata ancora quantificata la cifra di bilancio, in quanto sarà collegata al livello di interesse che ci sarà da parte del privati e dal conseguente numero delle domande. A breve il bando sarà pubblicato sul BUR e da quel giorno ci saranno 30 giorni per presentare le domande. Si tratta dell'ennesimo provvedimento con cui il Veneto manifesta la sua grandissima attenzione per tutte quelle misure che possano aiutare a migliorare la qualità dell'aria oltre che, in questo caso, risultare anche un valido incentivo per le imprese".



L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa del veicolo.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda per i contributi previsti nel presente Bando le imprese in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) classificate come micro, piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede in Veneto

b) proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria

veicolo di classe Euro 0 – diesel,

veicolo di classe Euro 1 – diesel,

veicolo di classe Euro 2 – diesel,

veicolo di classe Euro 3 – diesel;

CONTRIBUTI FINO A 10 MILA EURO

Il Bando per i veicoli commerciali viene annunciato verso fine anno e pubblicato in primavera.

Tenetevi aggiornati nel sito della Regione Veneto area bandi, dove sono pubblicati giornalmente tutti gli aiuti suddivisi per categoria.

Mettete nel cerca l’oggetto e troverete tutte le informazioni.

REGIONE VENETO BANDI

In alternativa può essere interessante un noleggio a lungo termine:



Dove rivolgersi a Vicenza

Autokendaf Srl

SS Marosticana, 18, Dueville (VI)

Telefono: +39 0444 946562

Cellulare: +39 329 222 1242

Carmarket - Noleggio a lungo termine

Viale della Scienza, 14

800 944 550

Carrozzeria Autofficina Zanotto

Viale Astichello, 70

349 613 0700

Aperto ⋅ Chiude alle ore 19

Europcar Vicenza

Viale Milano, 91

0444 280042

Noleggio lungo termine MondialCar Rent

Viale del Lavoro, 41

334 621 4610

Autonoleggio Bertocco

Via Lago Maggiore, 128

0444 566815

Mercury SpA

Via Olmo, 35

0444 267442

Avis

Viale Milano, 88

0444 321622

Euroservizinoleggio

via Marosticana, 111

0444 563563