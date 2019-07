Guidare sicuri: i migliori supporti smartphone per auto

Spesso alla guida abbiamo bisogno di usare il navigatore quando andiamo su strade sconosciute. Al giorno d’oggi ormai si usa il cellulare al posto del navigatore. Il cellulare però ha bisogno di un accessorio che lo tenga in una posizione comoda . Questi accessori si suddividono in più tipi. Il più famoso è quello che si attacca al vetro e poi ci sono quelli per le bocchette d’aria e di recente è arrivato il comodissimo supporto per cellulare che si inserisce nel caricatore di CD della radio senza interferire con il funzionamento di questo e senza rovinarlo.

A loro volta i supporti si suddividono in varie tipologie. Tra le più famosi abbiamo quelli ad incastro e quello con supporto magnetico. Il primo tipo va bene in qualsiasi caso ma alcune volte può essere macchinoso inserire il telefono, il secondo invece è molto più veloce ma va bene solo per cellulari con cover dietro alla quale si deve aggiungere un oggetto che permetterà l’attacco magnetico ( si può fare anche senza cover ma l’oggetto aggiuntivo si dovrà incollare al telefono rovinando l’estetica ).

Sono pratici gadget che consentono di avere le mani libere e in vista lo smartphone mentre si guida, effettuare chiamate in vivavoce.

Sul mercato è oggi possibile trovare tantissimi modelli di vario genere ecco i migliori nel mercato 2019



Iniziamo la nostra rassegna con il modello di Aukey;

un supporto auto di tipo magnetico e compatibile con tutti i modelli di smartphone. Un accessorio dotato di quattro magneti, compatto e leggero, da agganciare alle alette delle bocchette di ventilazione del cruscotto. Ricordiamo, infine, le piastre metalliche rotonde e rettangolari che possono essere inserite facilmente tra la custodia ed il telefono o attaccate direttamente al retro dello smartphone.

Izuku



Izuku propone, invece, un supporto a pinza dotato di braccio telescopico con estensione da 53 a 95 mm. Supporto con rivestimento in silicone, dotato anche di giunto a sfera che consente facilmente di orientare lo smartphone in verticale o in orizzontale. Prodotto di facile installazione, da agganciare alle bocchette del cruscotto.

Mpow



Proseguiamo la nostra rassegna con il supporto di Mpow dotato di ventosa per il fissaggio sul cruscotto o sul parabrezza. Accessorio dotato di braccio telescopico estensibile da 118mm a 168mm, regolabile in altezza, con la possibilità anche di ruotare lo smartphone a 360 gradi. Concludiamo ricordando il sistema di aggancio a pinza allo smartphone con sistema di sgancio rapido.

Cocoda



Concludiamo la nostra rassegna dei migliori supporti per smartphone da auto con il modello di Cocoda. Un accessorio dal design curato da montare sopra al cruscotto tramite strisce adesive. Un prodotto dall’ingombro ridotto quando non in uso, che consente sei diverse inclinazioni dello smartphone e compatibile con cellulari fino a 6,5 pollici.

Ecco alcuni indirizzi di dove trovare a Vicenza supporti per smarthphone da posizionare in auto

Vicenza Autoradio

Negozio di telefoni cellulari

Viale del Lavoro, 38/B · 0444 960333



Centro Autoradio

Negozio di telefoni cellulari

Str. Padana Verso Verona, 45 · 0444 965353

Chiuso ⋅ Apre alle ore 15