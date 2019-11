Seggiolini anti abbandono: bonus, prezzi, consigli, ultime notizie

L'obbligo di mettersi in regola con i seggiolini antiabbandono ha colto molti di sorpresa. Non scatteranno subito le multe. I Vigili di Vicenza per il momento hanno l'ordine di non fare sanzioni.

I seggiolini anti-abbandono sono obbligatori dallo scorso 7 novembre, però non sono mancate le polemiche ed i problemi per il pochissimo tempo lasciato alle famiglie per mettersi in regola. Sul sito del Ministero dei Trasporti, così, viene aperta la possibilità ad un rinvio: “Il governo sta lavorando per posticipare a marzo 2020 l’avvio delle multe per i non provvisti del dispositivo”.

Per gli oltre 2 milioni di bambini con meno di 4 anni, in Italia saranno disponibili solo 250 mila seggiolini da qui a Natale. E in alcuni casi per ogni bambino potrebbero essere necessari più dispositivi se va in macchina con nonni o zie ad esempio.

Ora parte la corsa all'acquisto. E si rischia di scegliere un prodotto non a norma. Chi non si adegua rischia.

Le sanzioni

Chi trasporta un bambino fino a 4 anni e non è dotato del seggiolino anti-abbandono rischia una multa tra 83 e 333 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente.

Le caratteristiche del seggiolino

Dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici.

Potranno essere integrati all'origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo

In caso non sia già integrato nel veicolo e scritto nel fascicolo di omologazione della vettura, sarà importante chiedere al venditore la dichiarazione di conformità. Si tratta della prova da fornire alle forze dell’ordine per evitare la multa e mostrarsi in regola.

In alternativa al seggiolino, dati i costi molto alti, si possono acquistare dei sensori che vi si applicano. I prezzi variano da un minimo di 35 euro a un massimo di 100 euro circa.

Bonus

Il Codacons ricorda che il bonus da 30 euro come incentivo per l’acquisto del dispositivo potrà essere utilizzato da appena 536mila famiglie italiane. Chi ha iniziato a cercare informazioni si è trovato davanti a una giungla.

Prezzi

I dispositivi in questione vanno dai 30 euro per un sensore e arrivano in queste ore a sfiorare i 500 euro per un seggiolino omologato, con possibili speculazioni legate all’obbligatorietà del prodotto. Tutto ciò mentre secondo l'associazione tra i consumatori regna l’incertezza legata alle caratteristiche tecniche che devono possedere i seggiolini: il rischio insomma è che le famiglie, nella fretta di mettersi in regola, acquistino prodotti non a norma, sprecando soldi e andando incontro a sanzioni.

Ecco i migliori dispositivi direttamente acquistabili online, per orientarvi nella scelta migliore in base alle proprie esigenze.

Questo dispositivo firmato Chicco, è un'alternativa sicura e universale; infatti può essere utilizzato sia sui seggiolini già presenti sul mercato che sui nuovi seggiolini, senza alterarne le performance di sicurezza. Il dispositivo si applica sulle cinture di sicurezza del seggiolino e si collega tramite bluetooth al proprio smartphone. E' possibile avere accesso da smartphone diversi, basta che si utilizzi sempre lo stesso account; inoltre una volta attivato il dispositivo, questo emette un suono per avvertirci dell'avvenuta accensione. Infine il modello di Chicco presenta una doppia funzionalità di allarme: un primo avviso illimitato quando ci si allontana dalla macchina e un secondo tramite SMS se non è presente un'azione sul dispositivo o sull'app nei 40 secondi successivi al primo avviso.

Pro. Una volta istallato, le successive attivazioni avvengono in automatico una volta chiuso il dispositivo sulla cintura.

Contro. Il secondo allarme tramite sms prevede solo 15 avvisi gratuiti, i successivi sono a pagamento.

Questo modello consiste in un cuscinetto bluetooth da adattare sul seggiolino, che rileva la presenza del bambino a bordo dell'auto e si collega con massimo 3 dispositivi tramite l'apposita App, compatibile sia con iOS che con Android. Per attivarlo basta far passare il gancio nell’asola del cuscino e non appena ci si allontana dall'auto il sistema invia un avviso sonoro sull'app, un successivo messaggi e infine un utimo sms a tutti i contatti impostati nel caso di non risposta da quello principale impostato sull'app. In aggiunta il sensore non sentendo più il peso del bambino sul cuscinetto si disattiva automaticamente.

Pro. Nel caso di malfunzionamenti contattando il rivenditore anche su Facebook, si può far sostituire.

Contro. Il alcuni casi non viene letto il dispositivo su sistema Android.

Il doppio sistema di sicurezza di Steelmate consente l'attivazione sia tramite smartphone che manualmente applicandolo all'accendi-sigari della propria auto. Non appena si spegne l'auto viene emesso un primo allarme acustico, e questo compare sul display presente sul dispositvo applicato all'accendi-sigari; successivamente un secondo sullo smartphone per ottenere conferma. Se quest'ultima non avviene 3 SMS vengono inviati ai numeri memorizzati per i casi di emergenza, con la localizzazione della vettura. L'installazione è semplice e avviene in pochi minuti adattando il pad sotto l'imbottitura del seggiolino. Dal momento che viene utilizzato senza bluetooth offre un alert in "tempo reale" indipendentemente dall'avere il telefono con se.

Pro. Permette un avviso aggiuntivo in caso di incorretto posizionamento del bambino sul seggiolino quando si è in marcia.

Contro. Non è adatto ai veicoli che non possiedono l'accendisigari.

Dove si trovano i dispositivi e i seggiolini a Vicenza

BABY LOVE 2000

Magazzino all'ingrosso

Vicenza VI

0444 303892



Baby Bazar Vicenza

Negozio di articoli per bambini

Vicenza VI

338 698 1810

Iperbimbo

Negozio di articoli per bambini

Vicenza VI

0444 127 0000

Miky Di Muscari Michela

Negozio

Vicenza VI

0444 301115

Ercole Tempo Libero

Negozio di articoli per il campeggio

Dueville VI

0444 595888



Bimbo Store

Negozio di articoli per bambini

Toys Center

Torri di Quartesolo VI

0444 580292



Bep's

Negozio di ricambi per auto

Vicenza VI

0444 521255



Casa del Bambino

Negozio di articoli per bambini

Rosà VI

0424 581443