Ztl di Vicenza: scopri come non prendere le multe

Le strade disegnano la città ed il modo di viverla, se si vuole a misura di persona, ridurre l'inquinamento, guardare le vetrine come nel centro commerciale, camminare in sicurezza con i bambini, le ZTL sono la soluzione addottata in tantissime città nel mondo e da parecchi anni anche a Vicenza.

Ztl vuol dire zona a traffico limitato. È un’area che circonda il centro storico nella quale l'accesso e la circolazione sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicoli. La Ztl esiste a Vicenza dal 1996 con i varchi elettronici dal 2009.

A chi deve spostarsi in auto putroppo capita di incorrere nella sanzione perché, spesso per distrazione, non si è notato di essere entrati in una zona a traffico limitato.

Le multe a Vicenza aumentano ogni anno: nel 2018 hanno superato le 18.000 e portato oltre 1 milioni di euro nelle casse del comune.

Le zone a traffico limitato sono segnalate da cartelli stradali che ne indicano i varchi ed eventuali deroghe, in modo da avvisare per tempo l'automobilista del limite di circolazione.

Al passaggio di ogni veicolo le telecamere registrano il numero della targa e lo inviano al sistema di controllo che verifica se il mezzo è autorizzato.

Quando funzionano le telecamere

Le telecamere registrano tutti gli accessi dei veicoli 24 ore su 24. Se i veicoli "fotografati" non sono autorizzati, scatta automaticamente la sanzione.

Dove sono le telecamere

Piazzale de Gasperi

Via Montagna

Contra' Pedemuro San Biagio

Corso Fogazzaro

Contra' Porti

Contra' Gazzolle

Contra' Carpagnon

Contra' San Faustino Stradella

Come si accede alla Ztl

Per accedere in Ztl è necessarrio che il permesso permanente o temporaneo, sul quale è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, sia esposto sul cruscotto.

I conducenti che non possiedono un permesso, ma hanno comunque titolo ad accedere perchè rientrano nelle categorie indicate nell'ordinanza n. 3474/95 e successive integrazioni, possono entrare in Ztl secondo le modalità indicate nella categoria di appartenenza.

Categorie

Celebrazioni funebri

Cronisti e organi di stampa, servizi radiotelefonici, radiofonici e televisivi

Consegna e distribuzione documentazione relativa a elezioni e referendum

Persone con disabilità

Manifestazioni

Manutentori

Matrimoni

Medici in visita domiciliare

Mercati del martedì e del giovedì

Mezzi di soccorso

Noleggio con conducente NCC

Residenti in Ztl

Taxi

Trasporto valori e vigilanza notturna

Rivolgersi allo Sportello Ztl presso l'ufficio Relazioni con il pubblico per:

Raccolta domande e consegna permessi e rinnovi Ztl residenti, dimoranti, attività lavorative

Raccolta domande e consegna permessi in Ztl e Ap per trasporto di merci.

Rivolgersi invece all'ufficio Relazioni con il pubblico per:

Rilascio permessi Ztl per matrimoni/unioni civili e celebrazioni funebri

Raccolta domande e consegna contrassegno persone con disabilità.

Per chiedere un permesso temporaneo per carico/scarico merci (con validità massima di 48 ore) non trasportabili tramite la società Vicenza Logistic City Center srl occorre rivolgersi al Comando polizia locale.

Il costo multa ZTL, stabilita dal Codice della Strada: ZTL è salata!

Il costo oscilla da un minimo di 80,00 euro ad un massimo di 335,00 euro. Se il costo multa viene pagato entro 5 giorni dalla notifica si ha lo sconto del 30%.

Al costo multa ZTL va inoltre sommata la spesa di accertamento, procedimento e notifica: 14,20 euro onnicomprensivi. Il costo totale della multa ZTL ammonterà quindi ad un minimo di 94.20 €.

Altre informazioni

Mappa Ztl con varchi

Elenco vie all'interno della Ztl



Se si arriva a Vicenza e si deve andare in centro ci sono dei parcheggi vicinissimi dove lasciare l'auto: il park Fogazzaro a San Biagio è il più grande.

Ecco a chi rivolgersi per le autorizzazioni per entrare in auto nella ZTL

Ufficio Mobilità e trasporti

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221465

Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp)

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221360

MAPPA DELLA ZTL