Vicenza: come ottenere il permesso ZTL

Il contrassegno autorizza, chi ne ha i requisiti, ad accedere e/o sostare nella zona a traffico limitato del centro storico di Vicenza; viene rilasciato dallo Sportello Ztl nel Palazzo degli Uffici in piazza Biade 26 (piano terra c/o ufficio Relazioni con il pubblico).

Il contrassegno in originale deve essere esposto, durante la sosta, nella parte anteriore dell'abitacolo in modo che risulti leggibile per intero dall’esterno; la mancata esposizione del contrassegno o l'esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile, per posizione o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell’autorizzazione.

Le novità 2020 ZTL, i permessi saranno rinnovati da metà gennaio a scaglioni



Sono stati previsti 9 scaglioni temporali di accesso allo sportello ZTL per la verifica dei requisiti di altrettante categorie. Verrà rilasciato il contrassegno da esporre sul cruscotto, con indicati i varchi autorizzati per l’ingresso e per l’uscita dalla ZTL. I circa 900 possessori di permesso per “attività lavorative” dovranno presentare l'autodichiarazione tra il 15 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno, versando 30 euro per i diritti di istruttoria. Per i 700 “residenti” la finestra temporale sarà dall'1 marzo al 15 aprile, l'autodichiarazione sarà valida 5 anni e la procedura sarà gratuita.

I 200 “dimoranti” dovranno recarsi allo sportello ogni anno tra il 16 aprile e il 31 maggio, versando 50 euro per i diritti di istruttoria. I “detentori di posti auto”, che attualmente sono circa 180, presenteranno autodichiarazione ogni anno tra l'1 giugno e il 15 luglio; anche per loro i diritti di istruttoria ammonteranno a 50 euro. Anche per gli “enti” (ad oggi 40 permessi) e gli “speciali” (60 permessi) la verifica dei requisiti avverrà tra l'1 giugno e il 15 luglio di ogni anno, per i primi gratuitamente, per i secondi con il versamento di 30 euro, eccetto per i veicoli di Onlus, associazioni o istituti che operano in ZTL.

Per la categoria “nucleo monofamiliare” (circa 20 permessi) la presentazione dell'autodichiarazione sarà annuale, gratuita e dovrà avvenire tra il 30 settembre e il 15 ottobre. Chi rientra nella categoria “deroghe” (150 permessi) si dovrà recare allo sportello ogni anno tra l'1 ottobre e il 30 novembre, versando 50 euro per i diritti di istruttoria. Nello stesso periodo e con medesimo versamento, ma con scadenza triennale, saranno accolte anche le autodichiarazioni dei “ manutentori” (130 permessi), Diritti di istruttoria sono stati infine introdotti per il rilascio di duplicati a seguito di furto o smarrimento (30 euro) e per la richiesta di cambi targa (5 euro). Gli attuali permessi vengono prorogati fino al periodo di presentazione dell'autodichiarazione fissato per ciascuna categoria.

Dalla metà del 2020 cambia il sistema di controllo in uscita alla Zona a traffico limitato, ad oggi effettuata solo da agenti di Polizia Locale. Saranno infatti installate telecamere OCR anche in uscita dai varchi, in modo da consentire il sanzionamento automatico delle infrazioni in uscita dalla ZTL (per uscita oltre l'orario consentito o uscita da varco non autorizzato).

I tipi di contrassegno

- residenti

- imprese artigiane e assimilate per interventi di manutenzione urgente

- operatori commerciali, titolari di attività con sede all'interno della ztl

- operatori di attività economiche con esigenze particolari o di interesse pubblico

- medici in visita domiciliare urgente

- utilizzatori di veicoli privati al servizio di enti e pubbliche amministrazioni

- clienti e servizi di alberghi/hotel, b&b, ecc

- stampa, giornalisti di testate ed emittenti locali (contrassegno tipo 10);

- disabili.

- contrassegni temporanei - con una validità massima di 6 mesi

Come richiederli

I residenti nel centro storico, i domiciliati e quanti svolgono un'attività lavorativa che necessiti il transito nella zona traffico limitato (ZTL) e in area pedonale (AP) possono richiedere un permesso di transito allo Sportello ZTL presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico in piazza Biade.

Costi

CATEGORIA PERMESSO PERIODICITA' DI VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI FINESTRA TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA Attività lavorative 1 anno dal 15 gennaio al 28 febbraio 30 euro Residenti 5 anni dall'1 marzo al 15 aprile gratis Dimoranti 1 anno dal 16 aprile al 31 maggio 50 euro Detentori posto auto 1 anno dall'1 giugno al 15 luglio 50 euro Enti 1 anno ddall'1 giugno al 15 luglio gratis Speciali 1 anno dall'1 giugno al 15 luglio 30 euro (eccetto veicoli riconoscibili o di proprietà di ONLUS, associazioni o istituti che operano nella ZTL) Nucleo monofamiliare 1 anno dal 30 settembre al 15 ottobre gratis Deroghe 1 anno dall'1 ottobre al 30 novembre 50 euro Manutentori 3 anni dall'1 ottobre al 30 novembre 50 euro

Per ciascuna tipologia di permesso, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

Attività lavorative (colore verde)

Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato

Copia documento di identità della persona che sotttoscrive l’autocertificazione

Attestazione del pagamento di 30 euro effettuato a mezzo bonifico bancario

Eventuale disponibilità di garage o posto auto, attraverso idonea documentazione

Cartoncino, già in possesso, del permesso in scadenza

Residenti (colore rosa)

Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato

Copia documento di identità della persona che sotttoscrive l’autocertificazione

Eventuale disponibilità di garage o posto auto, attraverso idonea documentazione

Cartoncino, già in possesso, del permesso in scadenza

Dimoranti (colore blu)

Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato

Copia documento di identità della persona che sotttoscrive l’autocertificazione

Attestazione del pagamento di 50 euro effettuato a mezzo bonifico bancario

Copia del contratto di locazione o comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate

Eventuale disponibilità di garage o posto auto, attraverso idonea documentazione

Cartoncino, già in possesso, del permesso in scadenza

Detentore di posto auto (colore celeste)

Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato

Copia documento di identità della persona che sotttoscrive l’autocertificazione

Attestazione del pagamento di 50 euro effettuato a mezzo bonifico bancario

Copia del contratto di locazione o comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate

Cartoncino, già in possesso, del permesso in scadenza

Enti (colore fucsia)

Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato

Copia documento di identità della persona che sotttoscrive l’autocertificazione

Cartoncino, già in possesso, del permesso in scadenza

Speciali (colore grigio)

Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato

Copia documento di identità della persona che sotttoscrive l’autocertificazione

Attestazione del pagamento di 30 euro effettuato a mezzo bonifico bancario (ad eccezione delle Onlus iscritte al Registro Regionale, delle associazioni o istituti che operano nella ZTL/AP)

Cartoncino, già in possesso, del permesso in scadenza

Manutentori

Modello di autodichiarazione periodica per la circolazione in ZTL/AP, debitamente compilato

Copia documento di identità della persona che sottoscrive l’autocertificazione

Attestazione del pagamento di 50 euro effettuato a mezzo bonifico bancario

Cartoncino, già in possesso, del permesso in scadenza

Copia della visura camerale non antecedente ai 3 mesi

Tutti i pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale:

Informazioni qui

Dove e quando

Sportello Ztl

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26 (piano terra c/o ufficio Relazioni con il pubblico)

Telefono: 0444221150 (attivo lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10)

Email: permessi.circolazione@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

lunedì dalle 10.30 alle 12.30, solo su appuntamento da prenotare online

martedì dalle 16.30 alle 18, solo su appuntamento da prenotare online

mercoledì dalle 10 alle 12.30, accesso senza prenotazione

giovedì dalle 8.30 alle 12.30, solo su appuntamento da prenotare online

Prenotazione appuntamenti online

Modulistica e documenti