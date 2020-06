Le norme per viaggiare in auto ancora in vigore: multe e numero di passeggeri

Dal 3 giugno si può viaggiare anche oltre i confini regionali e, talvolta, anche oltre quelli nazionali. Date le limitazioni di capienza nei mezzi di trasporto pubblici e i timori di contagio, molti scelgono auto e moto. Ma devono comunque stare attenti: regole anticontagio ci sono pure sui mezzi privati. Per l’emergenza Coronavirus l’Istituto superiore della sanità ha stilato un piccolo vademecum per muoversi in tutta sicurezza al volante della propria auto o su una vettura condivisa.

Si possono portare a bordo anche persone con le quali non si convive, ma bisogna rispettare regole rigide di quella generale secondo cui al chiuso (quindi anche su un veicolo) occorre indossare la mascherina.

Secondo l’ultima versione della Faq del Governo sugli spostamenti in tempi di Covid-19, occorre prendere posto a bordo rispettando le stesse regole “antiassembramento” previste dall’allegato 15 al Dpcm del 17 maggio, che riguarda il trasporto pubblico. E, in particolare, per il mezzo pubblico più assimilabile all’auto privata: il taxi.

Quindi occorre che:

- davanti sia seduto solo il guidatore,

Multe

Dal punto di vista giuridico, invece, sui mezzi di trasporto privati pare certamente sanzionabile (533 euro, riducibili a 373,34 pagando entro cinque giorni) solo la violazione dell’obbligo di portare la mascherina; non sembrano configurabili sanzioni per il mancato distanziamento, applicabili solo su mezzi pubblici perché l’allegato 15 al Dpcm del 17 maggio è stato esteso ai mezzi privati.

Dispositivi di protezione individuale

Dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo lavarsi sempre le mani e non toccarsi occhi, naso e bocca;

Mascherine non è necessario indossarle se si viaggia da soli.

Mascherine non è necessario indossarle se si viaggia da soli. Bisogna metterele se si è insieme a persone che non convivono nella stessa abitazione.



Finestrini e distanze

Se si viaggia insieme ad altri, il consiglio inoltre è quello di tenere aperto il finestrino .

Per quel che riguarda la distanza da tenere all'interno dell'abitacolo, se si viaggia con persone che non convivono nella stessa abitazione, bisogna viaggiare mantenendo la distanza di sicurezza: massimo in due e il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore.

Se in auto non ci sono congiunti il posto di lato al guidatore deve rimanere libero.

Sanificazione

Gli esperti dell’Iss consigliano di pulire le superfici interne dell'auto con un panno in microfibra e preparati a base di alcol . L'utilizzo di candeggina e amuchina non è consigliato perché l’ipoclorito di sodio presente nei due prodotti potrebbe avere un’azione aggressiva su pelle e plastica. Usare l'aspirapolvere sulla tappezzeria, oppure se si sceglie di lavarla, farlo con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini dell'auto che, se usurati, possono essere sostituiti.

Usare l'aspirapolvere sulla tappezzeria, oppure se si sceglie di lavarla, farlo con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini dell'auto che, se usurati, possono essere sostituiti.

che, se usurati, possono essere sostituiti. Per chi utilizza un’auto car sharing , se si ha a disposizione un panno a microfibra e un preparato a base di alcol, gli esperti suggeriscono di pulire tutte le superfici che possono essere state toccate da altre persone: volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell'aria, cinture di sicurezza, indicatori di direzione, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare lo specchietto retrovisore esterno, chiavi, maniglie.

Operazioni per le quali si possono utilizzare i guanti, avendo però cura di non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca, di sfilarli al rovescio e di smaltirli nell'indifferenziata evitando di abbandonarli in giro.

Aria condizionata

Gli esperti consigliano di controllare periodicamente i filtri degli impianti di condizionamento e per una pulizia in profondità, togliere anche il filtro dell'aria, sanificare le bocchette e i tubi che mettono in circolo l’aria stessa. Info e dettagli su salute.gov.it



Cambio pneumatici invernali, prorogata la scadenza

È possibile montare le gomme estive fino al 15 giugno, grazie alla proroga concessa a gommisti e automobilisti dal ministero dei Trasporti, per il cambio stagionale degli pneumatici.

Una decisione presa anche in considerazione del distanziamento sociale. Gli pneumatici estivi potranno dunque essere montati al posto di quelli invernali con una data posticipata. Per legge, infatti, il periodo interessato dall’obbligo di gomme invernali è tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Non tutti gli automobilisti, però, dovranno effettuare il cambio. Eccezioni: i veicoli che montano pneumatici quattro stagioni.

Chi invece ha l’obbligo del cambio e non dovesse rispettarlo rischia sanzioni da 422 euro a un massimo di 1.695 euro.