Bonus seggiolino: come usufruire del bonus ministeriale e sconti Amazon

Dal 6 marzo, scattano le sanzioni per chi non è in regola con l’installazione in auto di seggiolini o dispositivi antiabbandono, obbligatori per trasportare bambini al di sotto dei 4 anni di età come prescritto dal decreto attuativo dell’articolo 172 del nuovo codice della strada. Le sanzioni variano dagli 83 ai 333 euro con sottrazione di 5 punti dalla patente.

Come usufruire del bonus ministeriale per i dispositivi antiabbandono di Amazon

Da oggi acquistando i prodotti su Amazon, ogni genitore avrà l'opportunità sia di risparmiare che di ottenere il bonus ministeriale sul dispositivo antiabbandono, possono scegliere il dispositivo preferito tra i prodotti offerti da Amazon.it e usufruire del Bonus seggiolino di 30 euro erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul loro acquisto.

Amazon ha appositamente creato una pagina dedicata che comprende un’ampia selezione di dispositivi antiabbandono che permettono di beneficiare del Bonus Seggiolino se venduti e spediti da Amazon.it, dando ai genitori l’opportunità di acquistare questi dispositivi con sicurezza e convenienza.

La selezione dei prodotti include diverse soluzioni per la tutela dei più piccoli e a supporto dei genitori, nei viaggi in auto tra le varie incombenze quotidiane: dai dispositivi connessi a forma di cuscino, ai sensori da posizionare sulle cinture di sicurezza o sotto l’imbottitura del seggiolino. Gli articoli che sono venduti e spediti da Amazon.it permettono ai clienti Prime di riceverli beneficiando delle consegne veloci.

utilizzare i buoni in relazione agli acquisti a partire dal 20 febbraio 2020, occorre visitare il sito amazon.bonus-seggiolini.it e inserire i seguenti dati:

numero dell’ordine effettuato su Amazon, che si può trovare nella mail di conferma spedizione o nella sezione I miei ordini

codice del buono precedentemente generato sul sito messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti bonuseggiolino.it utilizzando la propria identità digitale SPID

E-mail

Amazon verificherà la validità dei dati inseriti e rimborserà l’ammontare relativo al buono sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto, segnalando la conferma dell’avvenuto rimborso via email.

Il numero di bonus è limitato e l’assegnazione avviene in base all’ordine temporale delle richieste, fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Ministero, quindi è necessario affrettarsi.

Per tutti gli acquisti effettuati prima del 20 febbraio 2020, i genitori possono fare comunque richiesta di rimborso tramite la piattaforma informatica sviluppata da SOGEI e accessibile dal sito Bonuseggiolino.it. La richiesta deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di attivazione della piattaforma allegando prova di acquisto.

Maggiori informazioni, inclusi i Termini e Condizioni dell’iniziativa, sono disponibili a questo link. oggi scattano le multe per la mancanza dei dispositivi anti abbandono per i seggiolini.