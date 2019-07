Monopattini elettrici: ecco i migliori modelli sul mercato e dove trovarli a Vicenza

Cresce il numero di persone che puntano su mezzi di trasporto di piccole dimensioni a trazione elettrica e batteria. Parliamo di monopattini, monoruota, segway: sono meno ingombranti di una bici, leggeri e facilmente trasportabili nel bagagliaio dell'auto, anche sui mezzi pubblici, ricaricabili a casa o in ufficio, non inquinanti e sempre più spesso connessi alla Rete, riscuotono un successo crescente per i tragitti brevi in città. Un mezzo di trasporto alternativo, sempre più alla moda, che consente anche di risparmiare tempo e denaro, ne sono stati venduti già 120mila, in Italia.

I monopattini elettrici sono sempre più diffusi vediamo perchè.

Gli aspetti positivi dei monopattini elettrici per adulti (classico, hoverboard e segway):

Sono ecologici, non inquinano, sono silenziosi e hanno bisogno di pochissima energia per funzionare

Non hanno bisogno di particolare manutenzione.

Sono comodi per gli spostamenti quotidiani. L’alternativa ideale alla macchina quando c’è traffico intenso. Alcuni monopattini elettrici classici hanno una sella e si trasformano in mini-scooter per una comodità di viaggio a 360°.

Le dimensioni ridotte e la possibilità di alcuni modelli di ripiegarsi permettono di portarli con sé ovunque e di parcheggiarli persino in ufficio.

Sono utili per il lavoro e l’aumento di produttività. Rendono, infatti, i lavoratori più veloci e meno soggetti a inutili fatiche. Permettono, inoltre, di non utilizzare mezzi a benzina per un notevole risparmio.

Offrono opportunità di svago alternative alla bicicletta, ad altri mezzi di trasporti e ad altri hobby.

Sul mercato è oggi possibile trovare modelli per tutte le esigenze, da prodotti acquistabili anche a 200 euro circa, a soluzioni più raffinate e dall'autonomia elevata fino a 30 Km.

Ecco quattro interessanti modelli per tutte le tasche

Xiaomi Mi Electric Scooter



Iniziamo la nostra rassegna con lo Xiaomi Mi Electric Scooter, uno dei modelli più noti in questo settore. Si tratta di un monopattino elettrico pieghevole con 30 Km di autonomia ed una velocità fino a 25km/h. Un modello dotato, inoltre, di un freno a disco e un sistema di frenata rigenerativo con ABS antibloccaggio. Ricordiamo, infine, il robusto telaio in alluminio aerospaziale e la completa fanaleria all'anteriore e al posteriore.

Ninebot by Segway ES1



Da Ninebot arriva il Segway ES1, un monopattino elettrico pieghevole con una velocità massima di 20 km/h e un'autonomia che arriva fino a 25 km. Monopattino dotato di fanaleria a LED, con una potenza di 250 Watt, ruota anteriore ammortizzata e display che mostra velocità, connessione Bluetooth e livello batteria. Ricordiamo, inoltre, l’app dedicata, il freno elettrico anteriore (dotato di sistema anti bloccaggio), il freno meccanico al posteriore e la funzione Cruise Control comoda sui lunghi percorsi.

Ninebot by Segway ES2



Ninebot propone anche il modello Segway ES2, un monopattino elettrico di fascia più alta che può contare su un motore da 700W, 25 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h. Un mezzo a due ruote ripiegabile, con una portata di 100 Kg, un peso di 12 Kg, ruote ammortizzate e cruise control per percorrere comodamente lunghe distanze. Infine troviamo il controllo remoto via App, la resistenza all'acqua e luci LED personalizzabili nella parte inferiore.



Revoe Tech



Terminiamo la nostra rassegna con il monopattino elettrico Revoe Tech; un modello dal costo contenuto con una velocità massima di 20 Km/h e fino a 15 km di autonomia, grazie alla batteria da 4400 mAh realizzata da Samsung. Non dimentichiamo il motore da 250W, le ruote da 6,5’’, la sospensione anteriore e le luci LED anteriori e posteriori. Un monopattino elettrico pratico e leggero (9,5 kg) con display LCD.

Monopattini elettrici sharing: Torino è la prima città italiana a sperimentare la grande novità dell’estate.

Si chiamano Lime-S e potete ricaricarli anche a casa vostra. I monopattini verdi hanno un motore che permette di raggiungere i 34 chilometri orari e un’autonomia di circa 32 chilometri. Agili, condivisi, divertenti e affidabili. Ma i monopattini elettrici sono più di questo: sono un nuovo modo per vivere la città e dare il via alla rivoluzione della mobilità smart.

Dove acquistarli a Vicenza, ecco alcuni indirizzi:

Askoll Store Vicenza

Concessionario scooter

Vicenza VI

366 766 1834

MediaWorld

Centro Commerciale Palladio

Str. Padana verso Padova, 60,

Vicenza

Telefono: 0444 9161

ODG Srl

Importatore

Vicenza

0445 361574



Askoll

Produttore

Povolaro, Dueville VI

0444 930260