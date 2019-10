Le cose da sapere prima di comprare pneumatici su Internet

Se anche tu ti stai chiedendo se acquistare pneumatici online conviene, la risposta è indubbiamente si. Negli ultimi anni ed in particolare in quello appena trascorso, la vendita di pneumatici su internet ha fatto registrare incrementi da record. Secondo le statistiche infatti quello dei pneumatici online è il settore che ha fatto registrare il maggior incremento rispetto a tutti gli altri dell’e-commerce.

Sulla Rete è ormai possibile trovare un’offerta davvero ampia con tantissimi rivenditori specializzati in grado di proporre gomme per tutte le auto a prezzi vantaggiosi.

Comprare le gomme per auto su Internet è un’operazione semplice e veloce, ma prima di procedere all’acquisto è importante conoscere alcune caratteristiche fondamentali degli pneumatici installati sulla propria vettura.

Misure degli pneumatici

Prima di procedere all’acquisto è fondamentale controllare alcuni parametri presenti all’interno del libretto di circolazione dell’auto. Ci riferiamo alla larghezza della gomma, la sua altezza, il diametro, l’indice di carico e di velocità.

In particolare l’indice di carico dello pneumatico si riferisce alla portata massima di una gomma con applicata una corretta pressione di gonfiaggio. Vanno bene tutti gli indici pari oppure superiori a quello presente sul libretto di circolazione.

Il codice di velocità dello pneumatico indica la velocità massima di utilizzo della gomma. Anche in questo caso è possibile acquistare gomme con un indice di carico pari oppure superiore a quello presente sul libretto di circolazione. Dal 15 novembre al 15 aprile è però possibile circolare con pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quanto riportato sulla carta di circolazione.

È indispensabile rispettare le indicazioni presenti nel libretto sia per evitare sanzioni, sia per una questione di sicurezza. Gomme inadatte potrebbero, infatti, esporre a pericoli mentre ci si trova alla guida.

Per i pneumatici in vendita online è possibile trovare all’interno dei vari siti delle schede tecniche in cui sono presenti tutti i dati elencati in precedenza.

Etichetta Pneumatici

Dal 2009 l’Unione Europea ha introdotto l’obbligo di etichettatura dei pneumatici, sia per quanto riguarda le automobili che per altre categorie di automezzi. Se quindi vuoi acquistare le tue gomme auto su internet, ti consiglio di consultare anche l‘etichetta allegata che ti informa di 3 caratteristiche di performance dei pneumatici.

Come Leggere l’Etichetta

La prima sezione è dedicata al consumo di carburante. La lettera G sta per un consumo elevato di carburante mentre la lettera A identifica un consumo minore.

La seconda sezione dell’etichetta ci informa sulla tenuta delle gomme sul bagnato. Più si sale verso la lettera A e migliore sarà la loro tenuta.

L’ultima parte dell’etichetta è dedicata alla rumorosità. Ovviamente minore è il numero e maggiore sarà la loro silenziosità.

Tipi di gomme e assistenza post-vendita

Oltre alle misure è importante anche considerare il fattore stagionale. Chi vive in zone con inverni particolarmente rigidi, avrà ovviamente bisogno di pneumatici invernali, mentre chi abita in aree con una clima più mite può anche optare per le gomme quattro stagioni, lasciandole a bordo del veicolo per tutto l’anno.

Infine un ulteriore parametro da tenere in considerazione è l’assistenza post-vendita che può prevedere convenzioni con officine che consentono di montare gli pneumatici ordinati online. E' così possibile spedire direttamente al gommista i prodotti acquistati.

