Prepara l'auto per l'inverno, non ritrovarti per strada al gelo

L’inverno è una stagione difficile sia per le auto che per gli automobilisti, con pioggerelline deprimenti e temperature glaciali che, oltre a creare situazioni pericolose. Di conseguenza, per evitare che la vostra auto si fermi per un’improvvisa ondata di freddo o vi lasci a piedi nel mezzo di una tormenta di neve, ecco alcuni importanti consigli che vi aiuteranno a mantenerla sicura e in buono stato duranti i prossimi mesi.

La lista delle cose da fare

LIQUIDO REFRIGERANTE – Con l’abbassamento delle temperature è necessario rabboccare il liquido refrigerante del motore con un antigelo che impedisca la formazione di ghiaccio. La miscela dovrebbe essere composta da antigelo e acqua nella proporzione 50-50.

BATTERIA – La batteria è una delle più grandi delusioni in inverno e, se scarica, può appiedarvi. Normalmente una batteria dura 5 anni e la vostra officina può verificare che non sia ancora “scaduta”.

OLIO – L’olio è fondamentale per il condizionamento di un’auto e le condizioni del tempo in inverno sono considerate una grave minaccia al benessere di qualsiasi veicolo. Consultate le raccomandazioni contenute nel manuale della vostra auto e fate in modo di cambiare l’olio regolarmente.

BATTISTRADA – Quando piove a dirotto, la profondità del battistrada può fare la differenza tra il controllo del veicolo e l’uscita di strada. Assicuratevi che la profondità della superficie di aderenza rientri, e preferibilmente superi, gli 1,6 millimetri di legge.

PARABREZZA– Gli sbalzi di temperatura estremi possono indebolire il parabrezza. Con l’avvicinarsi dell’inverno, assicuratevi che vengano riparate tutte le incrinature per evitare che il danno si estenda o che il vetro si infranga.

FANALI ANTERIORI– Come il parabrezza, anche le luci anteriori sono soggette a scheggiature e incrinature a causa dello sporco e dei sassi proiettati dalla carreggiata. Riparate qualsiasi crepa per evitare di rimanere al buio.

TERGICRISTALLI– D’estate il calore può indebolire i tergenti in gomma dei tergicristalli. Per avere una visuale sgombra assicuratevi che le spazzole anteriori e posteriori aderiscano al vetro in ogni punto.

CARROZZERIA- Protettivo anticorrosivo e cera trasparente sottoscocca è la doverosa preparazione in vista del sale antighiaccio e della neve.

CHIAVI– Una chiave danneggiata può causare enormi problemi d’inverno così come una serratura bloccata può lasciarvi in preda al freddo e alla frustrazione. Il freddo compromette anche le batterie del telecomando, quindi assicuratevi che siano nuove.

GARAGE– Il modo migliore per preservare la vostra auto dalla morsa invernale è tenerla in garage. Un garage riscaldato contribuirà ancora maggiormente a evitare i danni causati dal gelo invernale.

ASSISTENZA– Non finite sul ciglio della strada senza nessuno che vi aiuti. Assicuratevi di essere provvisti di un servizio di assistenza in caso di guasti prima dell’arrivo dell’inverno e tenete tutte le informazioni e i numeri telefonici a portata di mano nella vettura.

I consigli

Ghiaccio sui vetri

La soluzione migliore per rimuovere il ghiaccio sui vetri è l’utilizzo di spray antigelo, appositamente studiati per far fronte a queste situazioni. In alternativa è possibile utilizzare un raschietto in plastica; da evitare, invece, i modelli in metallo che potrebbero causare dei danni alla superficie dei vetri. E’, inoltre, sconsigliato l’utilizzo di acqua bollente sul parabrezza; la differenza di temperatura con la superficie dei vetri può infatti causarne la rottura.

Tergicristalli

Avete notato che i tergicristalli lasciano striature e aloni o non scivolano più bene sul parabrezza? Allora, è arrivato il momento di cambiare le spazzole del tergicristallo.

Inoltre durante i mesi invernali, quando l’auto è ferma, è bene alzare i tergicristalli dal parabrezza per impedire che vi si congelino sopra.

Infine verificate anche il livello del liquido lavavetri e accertatevi che sia del tipo resistente alle basse temperature.

Pneumatici

Oltre a rispettare le indicazioni fornite dal codice della strada riguardo l’uso di pneumatici invernali e catene da neve, è anche importante ricordare che le gomme termiche forniscono una maggiore sicurezza non solo in caso di nevicate o sulle strade ghiacciate, ma anche in caso di pioggia. Non dimentichiamo, inoltre, di controllare periodicamente la pressione e l'usura del battistrada.

Batteria, liquido refrigerante, luci e climatizzatore

Dopo diverse notti al freddo una batteria, soprattutto se vecchia, può perdere la sua carica; è quindi importante verificarne il suo stato di salute insieme a quello delle luci, ovviamente più utilizzate durante i mesi invernali. Non dimentichiamo poi il liquido refrigerante del motore che deve essere composto almeno al 50% da liquido antigelo. Infine controlliamo anche il climatizzatore e i suoi filtri; accessorio utile in inverno per sbrinare i vetri.

Accessori

Oltre al raschiaghiaccio è consigliabile avere in auto altri utili accessori come i cavi per la ricarica della batteria o un kit di avviamento di emergenza, guanti caldi e impermeabili, una torcia e ovviamente non può mancare un kit di primo soccorso ed un piccolo kit di attrezzi.

