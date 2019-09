Scopri i migliori porta telefono per moto

Sono tantissimi gli appassionati di motociclette, un mezzo che regala emozioni uniche.

Se si indossa un abbigliamento sportivo è molto difficile avere a portata di mano alcuni oggetti comuni come ad esempio il cellulare.

Per questo sono stati creati i porta cellulari moto, i quali permettono di usare il proprio dispositivo mobile in totale sicurezza.

Munirsi di un tale accessorio è assolutamente fondamentale per ogni motociclista affinché il trasporto avvenga nella maniera più ottimale possibile.

In commercio sono presenti, inoltre, davvero un gran numero di fantastici porta cellulari per moto per poter scegliere quello che meglio si addice al proprio stile e alle proprie abitudini.

Utili accessori che consentono di utilizzare in tutta sicurezza ad esempio il navigatore installato sul nostro smartphone, rendendolo anche resistente alla pioggia. Accessori che possono essere montati sul manubrio, fissati allo specchietto o inseriti in pratiche borse da serbatoio.

MyCarbon

Da MyCarbon arriva un versatile supporto per smartphone che può essere agganciato al manubrio di bici e moto tramite un sistema a morsa azionato da un chiavistello a vite. Porta cellulare con supporto per smartphone (ruotabile anche in orizzontale) antigraffio con rivestimento in gomma antiscivolo. Troviamo, inoltre, delle alette laterali e quattro elastici angolari che mantengono lo smartphone sempre ben saldo.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

Solawill

Passiamo ora al modello di Solawill che può essere fissato allo specchietto di moto e scooter. Un accessorio di facile installazione che consente anche la rotazione dello smartphone in orizzontale e compatibile con cellulari con schermo fino a 6,2 pollici. Supporto per smartphone dotato anche di custodia impermeabile in pelle sintetica con cerniera, utile a proteggere il dispositivo da pioggia e polvere.

Scopri di più su Amazon a 11 euro

Omeril

Nella nostra rassegna troviamo anche il supporto di Omeril dotato di due robusti bracci di serraggio regolabili e quattro elastici che mantengono sempre ben saldo il cellulare anche su terreni sconnessi. Ricordiamo, inoltre, il meccanismo di sgancio rapido e la possibilità di ruotare e inclinare lo smartphone. Un prodotto, infine, facile da installare su biciclette e motocicli con manubri con diametro da 17 a 35 mm.

Scopri di più su Amazon a 10 euro

Givi

Da Givi un supporto per moto con staffa regolabile a 360 gradi per una visualizzazione dello smartphone in verticale e orizzontale, dotato anche dialetta parasole per una facile leggibilità dello schermo. Staffa dotata di sistema di sgancio rapido, da fissare al manubrio o allo specchietto della moto.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

Borsa Givi

La nostra rassegna si conclude con la borsa da serbatoio di Givi che ospita nella parte superiore una pratica tasca trasparente porta smartphone. Borsa da 6 litri con quattro cinghie per il fissaggio diretto alla moto e due tasche laterali con magneti, realizzata in poliestere 600D e laminato, dotata anche di tracolla.

Scopri di più su Amazon a 36 euro

