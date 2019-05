SUV compatti: i migliori modelli del 2019 e dove trovarli a Vicenza

I SUV, acronimo di Sport Utility Vehicle, piacciono molto agli automobilisti, sono spaziosi, abitacolo arioso, guida alta che piace alle donne, infondono sicurezza e sono belli stilisticamente.

Visto il successo tutte le case ne stanno proponendo di tutti i tipi, dimensioni, e per tutte le tasche.

I SUV compatti o crossover sono vetture dall’aspetto simile a quello di un SUV ma dalle dimensioni ridotte, adatti al traffico cittadino (in larghissima parte a trazione anteriore) e prezzi abbastanza contenuti con un abitacolo che rimane tutto sommato spazioso, in grado di ospitare fino a cinque persone con un discreto volume per il vano bagagli.

Ormai la maggior parte dei brand del mondo automotive vanta in gamma un SUV dalle ridotte dimensioni come il nuovo Volkswagen T-Cross 2019.

Volkswagen T-Cross



Il Volkswagen T-Cross 2019 è un Urban SUV realizzato sullo stesso pianale della Polo. Uno Sport Utility Vehicle dal classico stile Volkswagen che richiama da vicino quello dell’ammiraglia Touareg. Ricordiamo inoltre la lunghezza di 4,11 metri ed un bagagliaio che arriva fino a 1.281 litri grazie al divano posteriore scorrevole con schienale ribaltabile.

Passiamo agli interni di ultima generazione con un quadro strumenti digitale (Active Info Display) affiancato da un sistema di infotainment con touchscreen da 8″.

Infine i motori con due propulsori 1.0 TSI con potenze di 95 CV (solo cambio manuale) e 115 CV (manuale e automatico), che si affiancano al 1.5 TSI da 150 CV e al propulsore Turbodiesel TDI di 1,6 litri da 95 CV. Non dimentichiamo i prezzi che partono da 19.000 euro.

Ford Ecosport



Nella nostra rassegna troviamo anche il Ford Ecosport; un Mini SUV dalle linee massicce e grintose con una lunghezza di 410 cm. SUV di Ford che vanta interni moderni ed una buona dotazione di accessori. Non dimentichiamo i motori benzina 1.0 Turbo da 100, 125 e 140 CV e i diesel da 100 e 125 CV. Ford Ecosport è disponibile anche in versione integrale con prezzi a partire da 19.400 euro.

Jeep Renegade



Realizzato nello stabilimento italiano di Melfi, il Jeep Renegade è un Mini SUV dallo stile inconfondibile con linee squadrate e decise ed una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri e 30. Per quanto riguarda i motori troviamo i benzina 3 cilindri da 1.0 litro e 120 CV e il quattro cilindri 1.3 litri, da 150 e 180 CV. La Renegade è acquistabile anche con propulsori turbodiesel Multijet II: il 1.6 litri con 120 CV e il 2.0 litri disponibile nei livelli di potenza da 140 e 170 CV. Infine i prezzi a partire da 23.000 euro.

Fiat 500X



La nostra rassegna dei migliori Mini SUV si conclude con la Fiat 500X, una vettura muscolosa con un design derivato dalla 500 ed una lunghezza di 4,25 metri. Forme rinnovate di recente con un leggero restyling che ha introdotto un nuovo disegno della fanaleria anteriore e posteriore e interni rinnovati, dotati di un moderno sistema di infotainment. Infine la gamma dei motori che comprende i propulsori a benzina 1.0 da 120 CV, 1.3 da 150 CV, 1.6 da 110 CV e tre diesel fino a 150 CV. Non dimentichiamo i prezzi a partire da 19.750 euro.

Ecco alcuni concessionari dove trovare i migliori SUV a Vicenza

Autovega Volkswagen Vicenza

Via del Commercio, 25, 36100 Vicenza VI

Telefono: 0444 220000

Ford Bisson Auto Vicenza

SS. 11 LOC. Ponte Alto, 36100 Vicenza VI

Telefono: 0444 963511



De Bona Motors Vicenza

Rivenditore di auto

Viale del Lavoro, 56

0444 390300



Autovega SEAT, Skoda e Service Volkswagen Vicenza

Via dello Stadio, 99

0444 477680



Frattin Auto Filiale Vicenza

Str. Marosticana, 188

0444 946263

Becast Automobili

Brendola VI · 0444 673255



Perin Auto Srl

Bassano del Grappa VI · 0424 219575



Peugeot Automobili Italia

Viale del Lavoro, 52

0444 390390



Jaguar

Concessionario Land Rover

Viale del Lavoro, 41

0444 563588