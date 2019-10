Scooter 50: i modelli migliori e più economici

Sempre più persone scelgono le due ruote per la mobilità personale, soprattutto in città, dove lo scooter 50cc è la soluzione ideale per ovviare al traffico e muoversi liberamente in centro storico. Ma lo scooter è anche il più grande desiderio dello studente.

I modelli in vendita sono davvero moltissimi e hanno raggiunto un’evoluzione tecnica ragguardevole.

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli scooter e dopo esserci occupati dei modelli elettrici e dei 125, scopriamo oggi quattro interessanti mezzi a due ruote con una cilindrata di 50cc.

Scooter che possono essere guidati a partire dai 14 anni di età, ideali per muoversi nel traffico cittadino e con costi di acquisto e di esercizio ridotti.

Sul mercato è possibile trovare modelli per tutte le esigenze, da scooter dal look elegante e curato come la nota Vespa 50, a prodotti dal design più sportivo come l’Aprilia SR 50.

Non mancano, inoltre, modelli a ruote alte e dal costo contenuto come il Piaggio Liberty 50.



Vespa Primavera 50

Iniziamo la nostra rassegna da uno dei modelli di scooter più noti sul mercato, la Vespa di Piaggio. In particolare vi presentiamo la versione Primavera 50, disponibile in tre diverse varianti: touring, sport e l’elegante yacht club.

Ricordiamo, inoltre, le diverse colorazioni, per tutti i gusti e il motore 4T 3V i-get Euro 4, raffreddato ad aria e con consumi di 34,4 km/l. Infine il prezzo della Vespa Primavera 50 acquistabile a partire da 3.530 euro.

Aprilia SR

Per chi è alla ricerca di un modello dal look sportivo, ecco l’Aprilia SR; uno scooter 50 dalle linee aggressive, disponibile in tre varianti: Motard 50, SR 50 R e la versione ispirata al mondo delle corse SR 50 R GP Replica.

Un mezzo a due ruote che si distingue anche per le sue colorazioni vivaci, spinto da un monocilindrico a due tempi. Concludiamo con i prezzi di listino dell’Aprilia SR acquistabile a partire da 2.300 euro nella variante Motard.

Yamaha Aerox 4

Rimaniamo sempre nel mondo degli scooter sportivi con lo Yamaha Aerox 4. Un modello che vanta forme accattivanti, disponibile in due colorazioni, Blue e Matt Grey.

Ricordiamo inoltre i freni a disco da 190 mm davanti e dietro, il motore a 4 tempi, i cerchi in alluminio a 5 razze, il vano sottosella per un casco integrale ed il serbatoio da 6 litri. Lo Yamaha Aerox 4 è acquistabile a 2.990 euro.

Piaggio Liberty 50

Concludiamo la nostra rassegna con uno scooter a ruote alte, il Piaggio Liberty 50. Un modello disponibile in quattro diverse colorazioni: bianca, beige, blu e nero.

Ricordiamo anche il pratico vano portaoggetti nel retroscudo al cui interno è possibile installare una presa Usb (optional) per la ricarica dello smartphone. Non dimentichiamo, inoltre, il vano sottosella in grado di ospitare un casco jet con visiera e i cerchi di diametro da 16 e 14 pollici. Piaggio Liberty 50 è acquistabile ad un prezzo consigliato di 2.190 euro.

