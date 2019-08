Il cruscotto dell'auto va lavato spesso: scopri il modo giusto

Il cruscotto è sempre davanti ai nostri occhi ed è proprio brutto vederlo sporco e trascurato. Scopri come pulire perfettamente il cruscotto della tua auto e quali detergenti usare per proteggere la plancia da invecchiamento, macchie e polvere Vuoi fare a meno dell’autolavaggio per la pulizia degli interni dell’automobile? Non ti diamo torto, se hai deciso di risparmiare su alcuni costi di manutenzione. Tra gli interni, il cruscotto è senza dubbio l’elemento che trattiene più sporco e batteri. Vediamo, allora, come pulire il cruscotto auto, senza danneggiarlo e nel modo corretto.

I prodotti adatti

I meno aggressivi e a base di cera.

Il primo passo: togliere la polvere

Con un panno pulito leggermente inumidito con dell'acqua. Inoltre un piccolo pennello a setole morbide sarà utile per eliminare la polvere dalle fessure, ad esempio dalla zona intorno al cambio o tra i vari pulsanti della plancia.

Se ci sono macchie

Se ci sono aloni sulla plancia è possibile utilizzare dei detergenti dedicati alla pulizia del cruscotto da applicare utilizzando un panno morbido. Se le parti in plastica dell'abitacolo della tua auto presentano macchie di varia natura, puoi mescolare all'acqua un po' di sapone neutro, di detersivo per il bucato o un prodotto appositamente studiato per lavare gli interni delle auto. Al termine, asciuga completamente ogni componente degli interni utilizzando uno straccio asciutto.

Testa la soluzione su una piccola porzione di plastica di un'area nascosta o poco visibile prima di usarla, per essere certo che non sia dannosa.

Quando lo straccio inizia a essere sporco, risciacqualo, applica nuovamente un po' di soluzione pulente, quindi riprendi il lavoro. L'obiettivo è rimuovere la sporcizia presente, non distribuirla uniformemente in tutto l'abitacolo della vettura.

Prodotto protettivo

Infine applicare un prodotto protettivo che crea un film antistatico che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte e allontana acqua e sporco. Sul mercato sono disponibili dei prodotti multifunzione che oltre a detergere e proteggere il cruscotto si occupano di ravvivare le plastiche, rendendo anche profumato l'abitacolo. Detergenti per cruscotti che assicurano, inoltre, un’efficace barriera anti-UVA/UVB, limitando l’invecchiamento precoce dei materiali della plancia. Prodotti adatti alla pulizia di varie superfici, non solo in plastica, ma anche in gomma, pelle, similpelle e radica.

Per mantenere pulito sia il cruscotto, sia il resto degli interni, prova a pulire l’auto con la scopa a vapore. Il vapore non solo igienizza profondamente tessuti e materiali della tua auto, ma velocizza di molto le fasi di pulizia.



Ecco alcuni autolavaggi a cui rivolgersi nel vicentino per una corretta pulizia dell'interno dell'auto



STAZIONE DI SERVIZIO C.S.A. VICENZA SNC

Autolavaggio

Vicenza VI

0444 500696

------------------------

AUTOLAVAGGIO ANTIGRAFFIO VICENZA 24H Q8

Autolavaggio

Vicenza VI

392 351 1486

------------------------

Limpoint

Autolavaggio

Vicenza VI

328 375 9658

---------------------------

Stazione ENI - MAX Service SRL

Autolavaggio

Vicenza VI

0444 927482

------------------------------

Autolavaggio Q8

Autolavaggio

Vicenza VI

392 351 1486

--------------------

Carrozzeria Futura Snc Di Simonato Imerio E C.

Autolavaggio

Altavilla Vicentina VI

0444 574213

----------------------------

Ecoline Wash Vicenza

Autolavaggio

Dueville VI

342 993 4150

----------------------------

2M Autolavaggio di Mioni Michele

Autolavaggio

Vicenza VI

392 533 5746

-------------------------

Gi.Sa. Servizi

Autolavaggio

Vicenza VI

0444 911978

-----------------------

Autolavaggio Speed

Vicenza VI

388 176 5412

Autolavaggio

Vicenza VI

338 755 9775

--------------------------

Autolavaggi Padana Snc di Urbani Giampaolo & C.

Autolavaggio

Montebello Vicentino VI

0444 648680

------------------------------------

Autolavaggio Acclini Erica

Autolavaggio

Motta VI

333 749 1425

Pulizia cruscotto auto: i prodotti più venduti sul web

Arexons Protettivo Cruscotti

Arexons Pulitore Cruscotti con igienizzante

Meguiar´s Pulitore Cruscotti

Wizzy panno in microfibra