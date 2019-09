Perché lasciare la macchina al freddo e al gelo? Un buon telo la mantiene nuova

Continua il nostro viaggio nel mondo degli accessori per auto e dopo esserci occupati dei coprisedili e dei prodotti indispensabili da tenere all'interno della nostra macchina, è ora venuto il momento di scoprire quali sono i migliori teli per proteggere la carrozzeria della nostra vettura.

Una semplice soluzione che consente, con una spesa ridotta, di proteggere l'automobile dalla pioggia, dal gelo e anche dal sole.

Inoltre questi accessori forniscono una valida protezione anche da grandine, sabbia, polvere, ed escrementi di uccelli.

Prendersi cura della propria automobile è indispensabile se non si vuole rovinare la carrozzeria, quindi, perché rischiare che le gelide temperature invernali, magari con annesse intemperie la danneggino se non si possiede garage o un posto auto coperto.

I teli mantengono non solo intatta la carrozzeria, ma proteggono l’automobile dal gelo, dalla polvere, da resine, dal polline e tanto altro ancora. Acquistare un buon telo copriauto vuol dire preservarla nel tempo, mantenendola sempre perfetta, proprio come quando è nuova.

Ma, come scegliere il migliore telo copriauto?

Resistenza: da prediligere i teli resistenti al gelo ed ai raggi UV, possibilmente con prese d’aria per la traspirazione;

Impermeabilità: solo così si potrà evitare una rapida usura, in particolar modo della carrozzeria;

Rifiniture molto curate: sono queste che fanno la differenza in termini di qualità del prodotto. Ottimi sono i teli che presentano una comoda bordatura elastica, che coprono al meglio l’auto e che difficilmente si spostano, anche con vento forte. Ancora meglio se all’interno presentano uno strato di cotone.

Una volta accertati queste tre principali caratteristiche, è possibile passare all’acquisto del telo, solo però prendendo in considerazione un altro importante aspetto: le dimensioni. Infatti, il telo deve adattarsi alla vettura.

F.lli Iannaccone

Iniziamo la nostra rassegna dal modello di F.lli Iannaccone che ricopre interamente il veicolo, arrivando fino alle ruote. Un accessorio impermeabile e felpato internamente per assicurare la massima protezione della carrozzeria anche da grandine o pigne. Non dimentichiamo, infine, la pratica borsa fornita in dotazione.

Scopri di più su Amazon a 33 euro.

Pujuas

Passiamo al modello di Pujuas, disponibile in varie misure in grado di adattarsi alla maggior parte delle vetture in commercio. Copertura impermeabile, con protezione solare. Accessorio inoltre facilmente lavabile, dotato anche di strisce fluorescenti per garantire la

massima visibilità dell’auto durante le ore notturne.

Scopri di più su Amazon a 43 euro.

Yibeico

Nella nostra rassegna troviamo anche il telo copriauto di Yibeico, dotato di un sistema di apertura laterale tramite zip, per l’accesso all’interno della vettura. Accessorio dotato di cinghie e fibbie regolabili, perfetto per tutte le stagioni, con protezione da raggi UV, neve, pioggia, gelo, sporco, polvere ed escrementi di uccelli. Può essere utilizzato sia all'esterno, sia all'interno ed è realizzato in materiali traspiranti. Lo strato esterno presenta doppie cuciture per una maggiore durata, con resistenza all'usura e agli strappi ed è impermeabile al 100%, mentre la fodera in tessuto morbido evita che la vernice dell'auto si graffi.

Scopri di più su Amazon a 42 euro.

Kayme

Concludiamo la nostra rassegna con il telo copriauto di Kayme, disponibile in diverse misure e adatto anche a Suv con una lunghezza di 510 cm. Telo copriauto impermeabile, in grado di proteggere la vettura per tutto l'anno, dotato di apertura laterale e strisce riflettenti. Ricordiamo, infine, le fibbie antivento e la pratica borsa per il trasporto del telo.

Scopri di più su Amazon a 42 euro

Ecco dove trovare a Vicenza teli copri auto

Bep's Vicenza - Creazzo

Strada Padana Verso Verona/SR11 n.19 ,

Vicenza - Creazzo

0444.521255

R.A.B Ricambi SNC

Via Astico, 52 Fara vicentino Vicenza

0445 874950

Eurobrico Schio

Via Paraiso, 48, Schio VI

0445 511363

Pantano Ricambi S.r.l.

Negozio di ricambi per auto

Vicenza VI

0444 913352

RicambiAutoLowCost

Vicenza VI

0444 601597

Virac

Negozio di ricambi per auto

Vicenza VI

0444 963422