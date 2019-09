Navigatori GPS per moto e scooter: scopri i migliori modelli sul mercato

Sono sempre di più i centauri che si dotano di sistemi satellitari di navigazione ed ausilio alla guida. I navigatori per moto sono dei dispositivi che contribuiscono al miglioramento del comfort e della sicurezza di ogni motociclista. Alla pari dei navigatori studiati per gli automobilisti, questi navigatori sono costantemente aggiornati su eventuali cambi o imprevisti, dovuti a cantieri o deviazioni temporanee.

Ma sono due le ragioni fondamentali del loro successo:

- permettono di trovare percorsi e guidare i motociclisti a destinazione,

- sono un ausilio per rilevare limiti, autovelox e tutor, e quindi evitare multe e risparmiare punti sulla patente.

Il nostro viaggio nel mondo degli accessori per moto ci porta oggi alla scoperta dei migliori navigatori GPS per mezzi a due ruote. Modelli espressamente progettati per essere montati su motociclette e scooter, realizzati con materiali più robusti dei navigatori tradizionali ed in grado resistere anche alla pioggia.

Modelli che vantano, inoltre, uno schermo antiriflesso e un display touch screen che può essere utilizzato anche con i guanti.

Navigatori alimentati anche batteria e dotati di connessione Bluetooth, utile per il collegamento di cellulare o interfono posizionato sul casco.

Diverso anche il software con opzioni che consentono di scegliere percorsi più avventurosi e panoramici, con divertenti itinerari pieni di curve e tornanti.

Di navigatori GPS per moto in commercio ce ne sono tanti, anche se la competizione si concentra tra Tom Tom e il brand avversario Garmin. Ecco una breve guida per scoprire il miglior navigatore per due ruote.



TomTom Rider 500

Iniziamo la nostra rassegna con il navigatore per moto TomTom Rider 500 con mappe europee di 49 Paesi. Un completo modello dotato di schermo da 4,3 pollici, connettività WiFi per l'aggiornamento delle mappe e modulo Bluetooth per il collegamento allo smartphone. Ricordiamo, inoltre, la compatibilità con Siri e Google Now, con aggiornamenti mappe e autovelox a vita. Citiamo, infine, i numerosi accessori per l'installazione sulla moto e l'impermeabilità con certificazione IPX7.

Scopri di più su Amazon a 385 euro



Garmin Zumo 396

Passiamo ora al navigatore per moto Garmin Zumo 396, dotato di scocca impermeabile con certificazione IPX7, resistente agli urti e fornito di display touch da 4.3" antiriflesso, adatto all'uso con i guanti. Al suo interno troviamo, inoltre mappe europee di 46 paesi con aggiornamento a vita e connessione WiFi. Non dimentichiamo il modulo Bluetooth con la funzione “incident detection” in grado di inviare sms di soccorso, ed il calcolo itinerario che include anche percorsi avventurosi.

Scopri di più su Amazon a 325 euro

TomTom VIO

Nella nostra rassegna troviamo anche il TomTom VIO, un navigatore dalla forma originale, disponibile in vari colori e pensato espressamente per gli scooter. Un modello con mappe europee e aggiornamenti a vita, collegabile anche allo smartphone. Ricordiamo, inoltre, gli avvisi sulla presenza di tutor e autovelox e i percorsi alternativi per evitare il traffico. Concludiamo con il semplice sistema di installazione e lo schermo impermeabile, utilizzabile anche con i guanti.

Scopri di più su Amazon a 244 euro

Garmin Zumo 595

Concludiamo la nostra rassegna dedicata ai migliori navigatori GPS per moto con il Garmin Zumo 595. Un modello dotato di display da 5 pollici, con doppio orientamento verticale/orizzontale e adatto all’uso con guanti. Tra le varie funzionalità presenti ricordiamo i “Drive Alerts”, avvisi in prossimità di situazioni dove è richiesta maggiore attenzione (curve strette, variazioni del limite di velocità, ecc) e le “Smart Notification”, in grado di visualizzare notifiche dello smartphone sul display del navigatore. Non manca, infine, il player Spotify integrato e l’opzione Percorsi avventurosi con itinerari ricchi di curve.

Scopri di più su Amazon a 481 euro

