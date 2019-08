Scopri le migliori giacche da moto 2019

I motociclisti sanno quanto è importante la giacca da moto. Basta una scivolata per far capire quanto sia necessario avere uno “schermo protettivo” tra noi e il duro asfalto e le intemperie. La giacca è l’indumento che copre gran parte degli organi vitali, sceglierla non è facile.

Il primo consiglio è di provarla, prima di acquistarla, è importante che aderisca bene al corpo, per evitare che durante un impatto la protezione si sposti dalla sua sede. Tuttavia non deve limitare i movimenti, necessari per guidare una moto in modo naturale e fluido. Anche perché ciascuno di noi ha specifiche caratteristiche, che si adatteranno meglio a un modello di giacca o a un altro. Inoltre al momento della prova è necessario indossare il paraschiena: solo così la taglia sarà corretta.



Pelle o tessuto?

La scelta del materiale è fondamentale. La giacca in pelle ha il vantaggio di garantire un’altissima resistenza all’abrasione, ma a livello termico non è il massimo: nella stagione estiva è molto calda, d’inverno non assicura grande isolamento. Le giacche in tessuto, invece, possono essere molto tecnologiche e avere più strati (rimovibili) per adattarsi a una grande varietà di temperature e condizioni meteorologiche, se si fanno grandi viaggi o spostamenti brevi.

Sul mercato è possibile trovare modelli sia estivi che invernali, oltre a giacche “4 stagioni”, indossabili tutto l’anno. Infine per quanto riguarda i materiali, ricordiamo la pelle, il Gore-Tex che offre una buona copertura dall’acqua ed è al contempo molto traspirante, e poi la cordura, il D-dry ed il neoprene.

A-Pro



Da A-Pro una giacca per moto acquistabile in varie colorazioni, realizzata in tessuto impermeabile con cuciture di rinforzo. Giacca dotata di tasche esterne frontali, tasca interna e protezioni removibili su spalle e gomiti, con tasca per paraschiena.

Scopri di più su Amazon a 60 euro

Dainese Air Frame D1



Proseguiamo con un modello di Dainese ideale per i mesi più caldi. Una giacca in tessuto Quick Dry in cui sono inseriti ampi pannelli in mesh che lasciano passare l’aria, e con fodera antivento removibile che consente di indossare la giacca anche con alte temperature. Ricordiamo, inoltre, la regolazione antiflottaggio della manica, gli inserti elasticizzati e morbidi sui polsi, il sistema di accoppiamento tra giacca e pantaloni e le regolazioni su collo, girovita e polsi.

Scopri di più su Amazon a 169 euro

MbSmoto



Nella nostra rassegna delle migliori giacche per motociclisti troviamo anche il modello di MbSmoto da donna, disponibile in varie colorazioni. Un modello in tessuto, impermeabile e antivento, con protezioni approvate CE, chiusure con cerniera e rivestimento trapuntato rimovibile.

Scopri di più su Amazon a 51 euro

BorneAir



Terminiamo la nostra rassegna con il modello di BorneAir con protezioni estraibili omologate CE su gomiti e spalle e piastra morbida posteriore rimovibile. Giacca in Cordura, impermeabile e traspirante con elementi riflettenti. Non manca un rivestimento termico removibile, due tasche laterali ed una interna.

Scopri di più su Amazon a 73 euro

A Vicenza ci sono molti buoni negozi di abbigliamento moto ecco i migliori:

Dainese Vicenza

Negozio di abbigliamento sportivo

Vicenza VI

0444 224153

Tbike Concessionaria Moto Honda Di Tottene Silvio

Negozio di motociclette

Vicenza VI

0444 962183

Wheelup

Negozio di ricambi per motociclette

Creazzo VI

0444 041135

Bep's

Negozio di ricambi per motociclette

Vicenza VI

0444 521255

Zeta Motoricambi

Vicenza VI

0444 924111

Zanuso conc. Yamaha

Negozio di ricambi per motociclette

Altavilla Vicentina VI

0444 349283



Tempi Moderni

Concessionario moto

Vicenza VI

0444 965660



Area Moto S.r.l.

Negozio di abbigliamento

Zanè VI

0445 314873

Gts Di Migliorato Giulio

Negozio di ricambi per motociclette

Vicenza VI

0444 964768

Molto competenti, vendono materiale per moto off road

Motorstore Development

Negozio di abbigliamento sportivo

Vicenza VI

0444 564282

Gabrielli Moto Vicenza

Concessionario moto

Vicenza VI

0444 304335

Hobby Motor

Concessionario moto

Cornedo Vicentino VI

0445 446145



Bellan & Giardina BMW

Concessionario moto

Torri di Quartesolo VI

0444 267200

Gas S.R.L.

Concessionario Harley-Davidson

Creazzo VI

0444 341754

TA STORE Abbigliamento Moto

Negozio di abbigliamento sportivo

Grisignano di Zocco VI

340 147 4930

SPEEDWEB ABBIGLIAMENTO MOTO

Negozio di ricambi per motociclette

Piovene Rocchette VI

0445 651129