Station wagon: i migliori modelli economici

Quando ci si trova di fronte alla scelta di una nuova vettura, specie se un’auto per la famiglia, sono molti i fattori che l’acquirente prende in considerazione. Spesso la necessità di spazio è una delle motivazioni fondamentali. In questa guida sulle auto familiari andremo ad individuare i migliori modelli economici sul mercato. Ideali per la famiglia, grazie all'ampia possibilità di carico nel porta bagagli, ma curate anche nel design e nella tecnologia.

Vetture per tutte le tasche, dall’ampio vano bagagli, adatte ad ospitare comodamente tutta la famiglia ed ideali anche per lunghi viaggi. Auto low cost dotate comunque di un design curato e raffinate soluzioni tecnologiche, con avanzati sistemi di infotainment.

Ecco i modelli di questo settore che dominano il mercato.

Dacia Logan MCV

Iniziamo la nostra rassegna dalla Dacia Logan MCV acquistabile a partire da 9.100 euro. Station wagon disponibile con motorizzazioni a benzina, diesel e GPL per soddisfare le esigenze di tutti i conducenti. Ricordiamo, inoltre, la versione Techroad con linee accattivanti e moderne da SUV, numerose dotazioni, spazioso bagagliaio da 573 litri e divanetto abbattibile 1/3–2/3.

Skoda Fabia Wagon

Occupiamoci ora della Skoda Fabia Wagon acquistabile a partire da 16.900 euro nella versione Design Edition, equipaggiata con un propulsore da un litro e con 95 cavalli di potenza. Di serie troviamo il cruise control, radio Dab, connettività Apple e Bluetooth.

Fiat Tipo Station Wagon

Proseguiamo con la Fiat Tipo Station Wagon, un’auto familiare che si caratterizza per le dimensioni generose con ben 457 cm di lunghezza ed un ampio bagagliaio da 550 litri. Vettura acquistabile a partire da 18.800 euro nell’allestimento Street More che include cerchi in lega neri da 16’’, clima manuale e schermo touchscreen Uconnect da 5 pollici, con Radio dotata di Usb e Bluetooth.

Hyundai i30 Wagon

Terminiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori station wagon economiche con la Hyundai i30 Wagon, acquistabile a partire da 21.000 euro. Una vettura dalle linee moderne ed eleganti, dotata di un ampio vano di carico da 602 a 1650 litri. Ricordiamo, infine, le tre motorizzazioni disponibili, il 1.0 T-GDi Benzina da 120 CV, 1.4 MPi Benzina da 100 CV ed il 1.6 CRDi Diesel da 115 CV.

