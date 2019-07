Ti piace stare all'aria aperta, l'avventura? Prendi un camper per le tue vacanze

Ha conquistato il cuore degli italiani, che sempre più spesso scelgono il caravan per una vacanza all’insegna del open air, della scoperta, dell’avventura; per potersi fermarsi si vuole, per vivere la natura e le città d'arte con il propria "casa" al seguito.

I dati non lasciano dubbi: è boom di vacanze in camper, sono circa 3 milioni (e in futuro saranno molti di più come confermano le analisi di settore) le persone che scelgono di viaggiare sulle quattro ruote.

Il viaggio in camper, con la “casa” al seguito, rispecchia uno stile di vita, la voglia di libertà senza rinunciare al comfort. Chi prova l’avventura di una vacanza in camper, difficilmente riesce a rinunciarvi e il mercato propone modelli di camper per tutti i gusti: dai più adatti a un turismo stanziale in campeggio a veicoli per chi ama vacanze itineranti, non solo nei mesi estivi. Ci sono veicoli progettati per offrire un ottimo isolamento termico a tutte le latitudini e i modelli più evoluti sono dotati di climatizzazione.

Quattro modelli per tutte le esigenze

Il camper è un mezzo incredibilmente versatile, ottimo sia per brevi tragitti che per i viaggi di lunga durata, in grado di garantirvi indimenticabili vacanze

Il mercato dei camper è decisamente vasto con modelli adatti a tutte le esigenze. Si va dai furgonati, denominati anche van, che riprendono l‘aspetto dei furgoni commerciali ai lussuosi e spaziosi motorhome. Non dimentichiamo, ovviamente, i classici mansardati e i modelli ibridi, noti anche come profilati o semintegrali.

Modelli in grado di ospitare anche 6 persone, spaziosi e dal look curato, ottimi per una vacanza sia in estate che in inverno.



Roller Team Livingston



Iniziamo la nostra rassegna con il camper Livingston di Roller Team. Si tratta di un modello di tipo furgonato basato su Fiat Ducato. Un camper in grado di ospitare fino a 5 persone e disponibile in varie configurazioni. Al suo interno troviamo un ambiente moderno e curato, con letto matrimoniale sul retro, ampi vani portaoggetti ed un eccellente isolamento dall'ambiente esterno.



Laika Ecovip



Occupiamoci ora dei Motorhome con il Laika Ecovip; uno spazioso camper dal look moderno con una lunghezza che arriva fino a 7,5 metri. Un modello disponibile in diversi allestimenti interni con vano doccia separato e la meccanica basata sempre su Fiat Ducato. Un camper ampio e dalle rifiniture curate, con un avanzato sistema di illuminazione Led. Un motorhome ideale anche per viaggio durante il periodo invernale grazie all'impianto idrico, di tipo domestico, antigelo.



Baron Elnagh



Nella nostra rassegna non potevano mancare i classici camper mansardati e tra questi vi segnaliamo in particolare il Baron di Elnagh. Un versatile camper disponibile in varie configurazioni con una lunghezza di quasi sette metri e con all’interno fino a sei posti letto. Un modello che vanta un frigorifero da 150 Litri con freezer separato, letti mansarda dalle ampie dimensioni e piano cucina ad “L” con luci Led sotto il piano lavoro.



Knaus L!ve Ti



Concludiamo la nostra rassegna con il Knaus L!ve Ti, un camper profilato, disponibile con 4 diverse piante che consentono uno sfruttamento ottimale dello spazio interno. Un modello sempre su base Fiat Ducato, fino a 4 posti letto e con un moderno design degli interni. Tra le varie dotazioni ricordiamo il TV a scomparsa all’interno di un mobile e la curata illuminazione led.

Ecco alcuni dei migliori punti per il noleggio, vendita, riparazione Camper nel vicentino

Bonometti Centrocaravan Vicenza

Vendita camper e roulotte

Altavilla Vicentina VI

0444 372372

S.B. Camper

Vendita camper e roulotte

Montecchio Maggiore-Alte Ceccato VI

0444 694318

Avignone Campers

Vendita camper e roulotte

Altavilla Vicentina VI

0444 574477



MES | Furgoni Camperizzati

Vendita camper e roulotte

Altavilla Vicentina VI

0444 042500



Autofficina Noleggio Camper Pinton Giorgio

Officina autoriparazioni

Quinto vicentino VI

0444 356545



Ercole Tempo Libero

Negozio di articoli per il campeggio

Dueville VI

0444 595888



C-Lover Van Solutions S.N.C.

Vendita camper e roulotte

Creazzo VI

0444 132 3054

Gulliver's Camper

Vendita camper e roulotte

Santorso VI

0445 192 5893



EUROCAMPER

NOLEGGIO E VENDITA CAMPER VICENZA - CENTRO GOMME AUTO - NEGOZIO ACCESSORI - RIPARAZIONI

Thiene VI

0445 561042

