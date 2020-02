Auto a metano: i migliori modelli sul mercato

Gli automobilisti che percorrono molti chilometri stanno scoprendo nuove motorizzazioni alternative al diesel, ultimamente demonizzato. Chi per anni si è affidato ad auto diesel per il proprio lavoro, per viaggi fuoriporta e andare in vacanza, negli ultimi tempi sta valutando sempre più l’acquisto di auto elettriche, ibride, a GPL e anche a metano.

Quest’ultimo carburante, particolarmente pulito ed economicamente conveniente, sta vivendo quasi una seconda giovinezza, grazie ad alcuni vantaggi e qualità intrinseche, come ad esempio la possibilità di rifornire le vetture a metano sfruttando la modalità self service, offerta in un numero sempre maggiore di stazioni di servizio, grazie alla recente approvazione della normativa che legalizza questo nuovo tipo di rifornimento.

Dopo esserci occupati delle auto a GPL, scopriamo quali sono le migliori auto alimentate a metano attualmente commercializzate in Italia.

PRO E CONTRO AUTO A METANO

Tra le auto con alimentazione a metano sono le più pulite in termini di emissioni: basse quelle di CO2, quasi nulle quelle di particolato. E anche le più econome: macinare chilometri non potrebbe essere meno costoso.

in termini di emissioni: basse quelle di CO2, quasi nulle quelle di particolato. E anche le più econome: macinare chilometri non potrebbe essere meno costoso. Un chilo di metano, ha una resa nettamente superiore a quella di un litro di benzina.

Fare il pieno costa poco: con un serbatoio con capacità effettiva tra i 12 e i 19 kg e un prezzo di circa 1 euro al kg, per un rifornimento di metano si spendono tra i 12 e i 19 euro. I consumi, ovviamente, dipendono dal tipo di auto e dallo stile di guida, ma in media percorrono circa 25 km con un chilo di metano.

Le auto a metano non sono soggette a restrizioni nella circolazione nei casi di restrizioni del traffico per inquinamento , proprio per la bassa quantità di sostanze inquinanti emesse.

, proprio per la bassa quantità di sostanze inquinanti emesse. A differenza delle auto a GPL, quelle a metano non sono soggette ad alcuna restrizione nei parcheggi sotterranei.

Auto, ovviamente, con doppia alimentazione benzina-metano,

ridotto costo del bollo. Infatti a livello nazionale per i veicoli ad alimentazione esclusiva a metano è prevista una riduzione del 75% del bollo auto; in aggiunta alcune Regioni hanno previsto anche ulteriori agevolazioni per questo tipo di veicoli.

Le auto a metano soffrono però di alcuni svantaggi a partire da una rete di distribuzione che non risulta capillare come quella dedicata ai veicoli benzina e diesel. Inoltre non dimentichiamo la revisione delle bombole da effettuare ogni 4-5 anni.

Fiat Panda Natural Power

La vettura più venduta nel 2019 in Italia è disponibile anche con alimentazione a metano. La Fiat Panda Natural Power è dotata del motore TwinAir Turbo da 0.9 litri e 70 cavalli; rispetto alla versione a benzina monta un assetto leggermente rialzato necessario per consentire l’installazione delle bombole nella parte sottostante del pianale. Vettura disponibile in due allestimenti (Easy e Lounge) con prezzi a partire da 16.250 euro.

Polo TGI

Nella nostra rassegna troviamo anche la Polo TGI, una vettura dal look curato e moderno spinta da un propulsore da un litro, con una potenza di 90 CV. I serbatoi di metano da 13,8 kg sono posizionati sotto il pianale senza togliere spazio all'abitacolo e senza compromettere la sua capacità di carico. Inoltre, in caso di necessità, è presente anche un serbatoio della benzina da nove litri. Vettura dotata delle più moderne tecnologie e disponibile in tre allestimenti a partire da 17.150 euro.



Seat Arona TGI

Nella nostra rassegna troviamo anche il crossover Seat Arona TGI. Un Suv dal design sportivo realizzato sul pianale MQB utilizzato anche dalla Ibiza. Arona offre un ampio e modulabile abitacolo ed è spinto da un propulsore da 1.0 l, tre cilindri, turbo, da 95 CV. Infine i prezzi a partire da 19.250 euro.

Skoda Octavia G-TEC

Concludiamo la nostra rassegna con una comoda station wagon, la Skoda Octavia G-TEC. Una vettura spinta da un propulsore 4 cilindri, da 1,5 litri con una potenza di 136 CV e velocità massima di 202 Km/h. Ricordiamo, inoltre, l’autonomia a metano fino a 480 chilometri e il cambio automatico DSG a 7 marce. Station wagon acquistabile a partire da 27.740 euro.

