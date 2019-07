Frigorifero portatile per auto: il fresco per gli alimenti e bevande

Il frigo portatile: avete mai pensato che potrebbe cambiarvi la vita in estate? Nei viaggi in auto verso le vacanze, nelle giornate direzione mare, ma anche negli spostamenti quotidiani in città, può davvero essere utile. Non serve più fermarsi per bere, il cibo arriva fresco in spiaggia, un accessorio sempre più richiesto che migliora il comfort.

Il frigorifero portatile diventa un alleato indispensabile, capace di contenere il necessario per affrontare un viaggio, garantire un sollievo, puoi usarlo anche quando trasporti bibite, alimentari, gelati, medicinali, surgelati. Se vai in campeggio, se devi fare un’escursione o un pic-nic.

Esistono in commercio due tipologie di frigoriferi per auto:

Passivi, perché non hanno bisogno di corrente elettrica e sfruttano un contenitore isolante che ha uno o più alloggiamenti per il ghiaccio.

Elettrici, che si possono attaccare alla presa dell’accendisigari. Inutile dire che i frigoriferi elettrici hanno una funzionalità e una resistenza maggiore.

È utile ad esempio sapere che non vanno posizionati nel bagagliaio, non raffreddano a dovere, ed è anche un posto scomodo per chi è nell'abitacolo. L’alloggio migliore è sul sedile posteriore.

Un frigo portatile è un ottimo compagno di viaggio durante le vacanze estive, ecco quattro modelli con capacità fino a 48 litri anche con funzione riscaldante per le gite in montagna d'inverno.

I 4 FRIGORIFERI PORTATILI MIGLIORI SUL MERCATO 2019



Iniziamo la nostra rassegna dal modello di AmazonBasics, con una capacità di 26 litri e collegabile anche alla presa accendisigari dell’auto da 12 V. Un frigo in grado di contenere fino a 39 lattine da 0,33 l e capace di abbassare la temperatura interna fino a 18 °C al di sotto della temperatura ambiente; inoltre può anche mantenere i cibi caldi fino a 65 °C. Ricordiamo, infine, il comparto per il cavo integrato nel coperchio e la pratica maniglia di trasporto.

Frigo portatile AmazonBasics da 26 litri

Scopri di più su Amazon a 64 euro

Frigo portatile Mobicool fino a 48 litri



Se, invece, siete alla ricerca di un frigo portatile di elevata capacità, ecco allora il modello di Mobicool disponibile in due varianti da 38 e 48 litri. Frigo con ruote in grado di raffreddare fino a 17°C in meno rispetto alla temperatura ambiente, dotato di alimentazione 12/230V. Non manca, inoltre, il coperchio diviso per ridurre al minimo la perdita di freddo e la possibilità di inserire bottiglie da 2 litri.

Scopri di più su Amazon a partire da 104 euro

Frigo portatile Mobicool da 8 litri



Mobicool propone anche un modello più compatto con una capacità di 8 litri. Un frigorifero portatile con alimentazione a 12V ed una capacità di raffreddamento fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura esterna; dotato anche di capacità di riscaldare fino a 65°C.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

Frigo portatile Dometic da 7 a 35 litri



Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Dometic, disponibile in 4 diverse varianti con capacità da 7, 14, 20 e 35 litri. Frigorifero portatile con alimentazione da 12V e 230V, con una capacità di raffreddamento fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente, e di riscaldamento fino a 65°C. Ricordiamo, inoltre, il pannello di comando Soft-touch che permette di regolare la temperatura desiderata su sette livelli e la funzione Memory che salva l'ultima impostazione della temperatura.

Scopri di più su Amazon a partire da 169 euro

