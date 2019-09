Interfono moto: sono molto utili per parlasi e ascoltare musica in viaggio

E' qualcosa di magico nell’essere solo tu, la moto, le curve, i paesaggi e il dolce canto del motore. Ma se hai un passeggero o viaggi in gruppo a volte c’è bisogno di comunicare per fare una sosta, per commentare il fantastico paesaggio, ecco allora che l’interfono diventa molto utile.

Gli interfoni ti semplificheranno la vita permettendoti di restare concentrato sulla guida e facendoti gustare a pieno il piacere del viaggio in compagnia.

Cosa sono?

Gli interfono per moto sono piccoli dispositivi, da agganciare direttamente sul casco, che consentono la comunicazione pilota-passeggero o moto-moto.

Sono alimentati da una batteria ricaricabile, con auricolari stereo e microfono, che possono essere collegati anche ad uno smartphone o ad un navigatore sfruttando la connessione senza fili Bluetooth. Funzione utile per la gestione delle chiamate del cellulare, per l'ascolto della musica e delle indicazioni stradali fornite dal navigatore.

Alcuni modelli sono, inoltre, dotati di tecnologia “noise canceling” (per limitare i rumori ambientali e rendere più chiare le conversazioni) e sono anche waterproof, ovvero resistenti alla pioggia.

Lexin



Iniziamo dell'interfono di Lexin in grado di mettere in comunicazione quattro utenti in un raggio massimo di 1600 metri, che viaggiano ad una velocità fino a 120 km/h. Un modello dotato di batteria agli ioni di litio che garantisce fino a 15 ore di streaming di musica, 8 ore di conversazione e 120 ore in standby. Accessorio che supporta le indicazioni del navigatore, la gestione delle chiamate e i comandi vocali dello smartphone. Ricordiamo, infine, la Radio FM integrata e la costruzione impermeabile.

Blueskysea



Passiamo ora all'interfono di Blueskysea con un raggio d'azione fino a 1000 metri. Un modello dotato di DSP per la soppressione dei rumori ambientali per una più chiara conversazione, con un'autonomia che arriva fino a 10 ore. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di gestione delle chiamate, l'ascolto della musica in wireless e delle indicazioni del navigatore.

Veetop



Da Veetop un interfono per collegare 2-3 motociclisti ad una distanza massima di 800-1000 m e con una velocità fino a 120 km/h. Un modello con radio FM integrata, pratici comandi per la gestione del volume con supporto a musica in wireless, chiamate e indicazioni del navigatore. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia di soppressione del rumore, la pulsantiera impermeabile e resistente al calore.

Suaoki



Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Suaoki; un interfono che consente di collegare fino a 3 motociclisti ad un distanza massima di 1200 metri. Con questo accessorio è possibile ascoltare musica, gestire le chiamate del cellulare e ricevere istruzioni di navigazione. Include inoltre due diversi tipi di microfono in grado di adattarsi alla maggior parte dei caschi. Non manca la resistenza alla pioggia con certificazione IPX6.

Negozi dove trovare interfono per moto nel vicentino

Tbike Concessionaria Moto Honda Di Tottene Silvio

Negozio di motociclette

Vicenza VI

0444 962183

Wheelup

Negozio di ricambi per motociclette

Creazzo VI

0444 041135

Bep's

Negozio di ricambi per motociclette

Vicenza VI

0444 521255

Zeta Motoricambi

Vicenza VI

0444 924111

Zanuso conc. Yamaha

Negozio di ricambi per motociclette

Altavilla Vicentina VI

0444 349283



Tempi Moderni

Concessionario moto

Vicenza VI

0444 965660



Area Moto

Negozio di abbigliamento

Zanè VI

0445 314873

Gts Di Migliorato Giulio

Negozio di ricambi per motociclette

Vicenza

0444 964768

Molto competenti, vendono materiale per moto off road

Motorstore Development

Negozio di abbigliamento sportivo

Vicenza

0444 564282

Gabrielli Moto Vicenza

Concessionario moto

Vicenza

0444 304335

Hobby Motor

Concessionario moto

Cornedo Vicentino VI

0445 446145



Bellan & Giardina BMW

Concessionario moto

Torri di Quartesolo VI

0444 267200

Gas S.R.L.

Concessionario Harley-Davidson

Creazzo VI

0444 341754

TA STORE Abbigliamento Moto

Negozio di abbigliamento sportivo

Grisignano di Zocco VI

340 147 4930

SPEEDWEB ABBIGLIAMENTO MOTO

Negozio di ricambi per motociclette

Piovene Rocchette VI

0445 651129