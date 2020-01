Tipi di quad presenti sul mercato e patente necessaria per guidarli

In Italia il quad è diventato un mezzo a 4 ruote sempre più diffuso, scelto soprattutto da chi ama l'avventura, lo sport e le escursioni off road. Questo tipo di veicoli sono noti anche come 'ATV', ossia 'all terrains vehicle', adatti anche per i percorsi fuoristrada.

Gli ATV possono anche essere impiegati come mezzi di lavoro e sul mercato è possibile trovare modelli di varie cilindrate, dotati di trasmissione automatica o manuale.

Tipi di Quad

Quad leggeri - Massa a vuoto fino a 350 kg, velocità fino a 45 km/h, cilindrata inferiore ai 50 cc e capacità di carico fino a 200 kg. Questi quad possono essere guidati con la patente AM che si può conseguire a 14 anni.

Quad pesanti - Massa a vuoto fino a 400 kg, velocità massima fino ad 80 km/h, potenza del motore fino a 15 Kw e capacità di carico fino a 200 kg. Questi quad possono essere guidati con la patente B1 e dai 16 anni in su. Nel momento in cui la massa a vuoto dovesse essere superiore ai 550 kg (veicoli per il trasporto di merci) oppure ai 400 kg (veicoli utilizzati per il trasporto di persone), è necessaria la patente B dai 18 anni in su.

Quale patente serve per guidare un quad?

Come già detto in precedenza, sul mercato sono disponibili diverse tipologie di quad



Quad leggeri con la patente AM conseguibile a 14 anni.

Quad pesanti con la patente B1 (dai 16 anni in su) o la patente B (dai 18 anni in su per i 400 kg).

Per guidare un quad è, ovviamente, obbligatorio indossare un casco omologato.

Quadcenter

Concessionario di quad

Marostica VI

0424 72630

-----------------------------

Autofficina Silvano

Officina

Vicenza

0444 921133

-------------------------------

Autoservice F.lli Mattana

Rivenditore

Bassano del Grappa VI

0424 228053

-------------------------------

IQuaD - noleggio ed escursioni in quad

Agenzia per escursioni

San Zenone degli Ezzelini TV

333 108 4580

--------------------

Palano Servizi quad Asiago

Servizio di noleggio

Canove di Roana VI

0424 462298

--------------------------------

Zanuso srl Conc. Yamaha

Concessionario moto

Altavilla Vicentina VI

0444 349283

