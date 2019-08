Coprivolante auto: belli e utili, ecco i migliori

A furia di svoltare a destra e sinistra tra i semafori e le code, con il passare del tempo anche il volante della nostra auto può cominciare ad usurarsi: anno dopo anno il materiale con cui è realizzato può deteriorarsi, rendendolo poco gradevole alla vista.

Oltre a proteggerlo dall’usura, il coprivolante può consentire anche un grip maggiore, essendo in molti casi realizzato in materiale antiscivolo e antisudore. Infine può avere anche un’efficace funzione protettiva dalle temperature ambientali e una funzione estetica, consentendo di rinnovare e personalizzare il look dell’abitacolo in modo rapido ed economico.

Perché d'estate può diventare il tuo migliore amico?

La pelle del volante tende a diventare molto fastidiosa, perché fa sudare le mani.

Questa può essere una circostanza pericolosa perché, le mani

non aderendo al volante nella maniera corretta, potrebbero scivolare portando il veicolo a sbandare.

Acquistando dei coprivolanti adatti, potrai evitare qualsiasi rischio in termini di sudore e di perdita di controllo dell'auto.

Vengono realizzati con un materiale antiscivolo, oltre ad essere molto gradevoli da un punto di vista estetico.

Ecco i migliori modelli 2019

Cofit



Iniziamo la nostra rassegna dei migliori coprivolante con il modello di Cofit, realizzato in pelle in microfibra, disponibile in tre diverse misure ed in 8 diverse colorazioni adatte ad ogni abitacolo. Un accessorio resistente all'usura e che consente anche una presa più salda.

Seg



Anche Seg propone un coprivolante realizzato in pelle in microfibra liscia, acquistabile in tre diverse misure ed in otto differenti colorazioni. Un accessorio dallo stile sportivo, resistente al calore, al freddo e all'usura.

Sand-H



Proseguiamo con il coprivolante di Sand-H, realizzato in pelle, traspirante e antiscivolo e adatto per volanti con diametro esterno di 14,5-15 pollici. Un modello disponibile in tre diverse finiture ( nero, blu e rosso), facile da installare in pochi istanti.

Ergocar



Ergocar propone una gamma di coprivolante dal design davvero originale che ricorda, ad esempio, la forma di un pinguino, di un panda e di personaggi Disney. Un modello resistente al calore, al freddo e all'usura, traspirante e antisudore. Un accessorio adatto a volanti con diametro di 14,5 "/ 15" .

Mayco Bell



Concludiamo la nostra rassegna con il Mayco Bell, disponibile in ben 16 diverse colorazioni con temi ispirati anche alla natura. Un modello adatto per volanti con dimensioni di 14.5-15 pollici di diametro, facile da montare, realizzato in materiale morbido al tatto, traspirante e antisudore.

