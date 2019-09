Copricerchi auto: i migliori modelli del 2019

I copricerchi sono degli accessori a forma di disco progettati per essere montati sopra al cerchione. Permettono di personalizzare in mille modi il design della propria vettura. Di solito vengono realizzati in plastica dura in diversi colori e varie forme. Il loro scopo, come detto, è estetico, ma non solo, servono dunque per coprire l’aspetto del cerchione, e per evitare di mantenere i bulloni del cerchio a vista. servono anche per prolungare la durata dei cerchioni in acciaio, in quanto questi ultimi tendono ad usurarsi specialmente per via della ruggine.

Si tratta di elementi pensati per coprire o schermare i cerchioni di una auto, compaiono negli anni 80, ovvero quando i produttori iniziarono a sostituire i luccicanti e preziosi cerchi in lega con quelli in acciaio, meno eleganti dei primi ma più economici.

Ecco allora cinque modelli belli e facili da montare che consentono di dare un tocco di classe esclusivo alla tua macchina.

Accessori disponibili in tantissime versioni, anche con effetto carbonio, e adatti ad ogni genere di vettura.

Autostyle: Carbon Look

Iniziamo la nostra rassegna dal set di Autostyle disponibile per ruote da 13 a 16 pollici. Borchia di colore nero, con inserti che ricordano la fibra di carbonio, realizzata in plastica ABS. Accessorio facile da installare, disponibile anche nella colorazione silver, che consente di dare alla vettura un look sportivo.

Sakura: anche in nero e argento

Passiamo ora a Sakura che propone vari modelli per tutti i gusti da 13 a 16 pollici. Copricerchi realizzati in resistente plastica, disponibili anche con finitura nera e argento, dal look classico o sportivo.

WRC: look aggressivo

Nella nostra rassegna troviamo anche i copricerchi WRC dal look sportivo e adatti per cerchioni da 13 a 16 pollici. Un modello realizzato in ABS con finitura bicolore, facilmente installabile sull’auto tramite semplici clip.

Sparco: tre diverse varianti

Passiamo a Sparco che propone un modello dallo stile moderno e aggressivo, disponibile in tre diverse colorazioni (argento, nero/argento e nero/grigio). Borchia adatta a cerchi da 13 a 16 pollici.

Good Year: color argento

Da Good Year il set di 4 Copricerchi Flexo 30 di colore argento, dal design robusto e piatto, che conferisce il look tipico dei cerchi in lega. Un modello disponibile per cerchi da 14 a 16 pollici, con piedini di fissaggio ribaltabili e anello di fissaggio regolabile per una facile installazione

Ecco dove trovare nel vicentino copri cerchi per auto

Bep's Vicenza - Creazzo

Strada Padana Verso Verona/SR11 n.19 ,

Vicenza - Creazzo

0444.521255

R.A.B Ricambi SNC

Via Astico, 52 Fara vicentino Vicenza

0445 874950

Eurobrico Schio

Via Paraiso, 48, Schio VI

0445 511363

Pantano Ricambi S.r.l.

Negozio di ricambi per auto

Vicenza VI

0444 913352

RicambiAutoLowCost

Vicenza VI

0444 601597

Virac

Negozio di ricambi per auto

Vicenza VI

0444 963422