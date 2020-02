E' l'Auto diesel la più venduta nel mercato dell'usato

Anche ai vicentini le auto diesel continuano a piacere. In Veneto il mercato delle auto usate nel 2019 chiude con +0,3% secondo i dati di Autoscout. Il diesel resta nettamente l’alimentazione più richiesta, mentre il green è ancora agli inizi. L’età media delle vetture in vendita è di 7,5 anni, il prezzo medio è di € 16.005. La Volkswagen Golf è il modello più richiesto in assoluto, mentre tra le ibride spicca la Toyota Auris e tra le elettriche la Tesla. Verona prima provincia per passaggi di proprietà, Vicenza la “più cara”.

Auto usate in Veneto

Nel 2019 il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 16.005, un dato nettamente superiore alla media nazionale € 13.715.

Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Vicenza con un prezzo medio di € 17.075 e Belluno (€ 16.830). Seguono Padova (€ 16.665), Treviso (€ 16.585), Verona (€ 15.255), Venezia (€14.365) e la “più economica” Rovigo (€ 13.460).

I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 36.075) o ibride (€ 31.080).

Qual è l’età media delle vetture proposte?

Rispetto al 2018 è sostanzalmente stabile (7,5 anni). Un dato che probabilmente rispecchia la situazione del Paese e che conferma ancora una volta come l’auto, oggi, accompagni gli automobilisti per periodi più lunghi della loro vita. In sintesi, si cambia quando è necessario.

In Italia

In amento la vendita di modelli diesel usati, questa è la scelta fatta dagli italiani certificata dal Centro Studi di AutoScout24 e dall’Aci le vetture diesel che si confermano ancora una volta la scelta preferita nel mercato.

Nel 2019, il 51,1% delle auto usate vendute era un diesel, con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Dato in netto contrasto con il mercato del nuovo che ha invece registrato un netto calo, con una contrazione del 22,2% rispetto al 2018.

La spesa media nel 2019 per l'acquisto di un'auto di seconda mano è stata di 13.715 euro. Dato inferiore a quello di altri Paesi europei. Inoltre la provincia dove si spende di più è quella di Trieste con 15.695 euro.

L'età media delle vetture vendute è di 8,2 anni, mentre il modello più richiesto è la Volkswagen Golf.

Concludiamo con alcuni dati relativi al mercato dell'usato delle auto ibride e con alimentazione esclusivamente elettrica. Un mercato ancora di nicchia pari all’1,1% per le auto ibride e allo 0,3% per le elettriche del totale delle auto usate.

Il modello più richiesto tra le ibride è la Toyota Auris, mentre tra le elettriche spicca la Tesla Model S.

Accessori in auto: i prodotti più venduti sul web

Michelin Raschietto per ghiaccio

Spray Antighiaccio Arexons

Liquido lavavetri inverno Arexons

Kit pronto soccorso